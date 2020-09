Conacom anula contrato entre Athena y Frigonorte

La Comisión Nacional de Competencia (Conacom) no dio lugar a las propuestas de modificación del contrato entre Athena Foods y Frigonorte y el acuerdo fue rechazado, aunque la empresa todavía puede presentar otros recursos ante la misma institución o al Tribunal de Cuentas.

Tras una serie de audiencias con las partes involucradas en la cadena de producción e industrialización, la institución decidió denegar el pedido de autorización para que Frigonorte faene animales para la multinacional Athena Foods. El acuerdo firmado en junio pasado había llamado la atención de la Dirección de Investigación de la Conacom, que en ese momento ya analizaba una denuncia de los ganaderos sobre una posible concentración en el mercado de compra de bovinos.

“La concentración convertiría a Frigomerc (frigorífico perteneciente a Athena Foods) en el principal competidor de la industria, con una participación significativa en el mercado de adquisición de ganado para faena y de carne in natura; en los mercados analizados se identificaron barreras que limitan la entrada y expansión de competidores; no se identificaron participantes que pudieran efectivamente contrarrestar la fortaleza de la empresa Frigomerc resultante de la concentración; Frigomerc presentó propuestas de modificación del contrato para eliminar los problemas que generaría la operación. No obstante, el Directorio determinó que eran insuficientes para evitar los efectos negativos a las condiciones estructurales y a la dinámica competitiva del mercado”, son los argumentos que los miembros del Directorio concluyeron en el caso.

El presidente de la Comisión, Fabrizio Castiglioni, explicó que la multinacional todavía puede presentar acciones contra esta decisión.

La primera opción es el recurso de reconsideración o reposición, que se debe realizar en un plazo de 10 días desde la notificación, en tanto que la otra alternativa es la acción contencioso-administrativa ante el Tribunal de Cuentas y que debe presentarse dentro de los 18 días posteriores al aviso del rechazo de la operación.

Por su parte, el abogado de Athena Foods, Ricardo Preda, mencionó que la multinacional está analizando la resolución para ver qué medidas tomar.

La medida se determinó en medio de una fuerte presión del sector ganadero, que atribuye la caída de los precios de sus animales a una alta concentración en el mercado, en tanto que la industria defendía el último contrato para la generación de empleo.