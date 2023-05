El director de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, Juan Villalba, mencionó que se encuentra en estudio el proyecto de ordenanza sobre tránsito que abarcará la implementación de fotomultas. Esta modalidad se viene anunciando desde hace tiempo, pero hasta ahora no se ejecuta.

Sobre el funcionamiento, precisó que la cámara avisará el tipo de infracción registrada. “Todos los que ingresen a Asunción estarán sometidos al sistema. Con la máquina se tendrá la posibilidad de que capte el momento en que el infractor pase la luz roja, se procesa el acta y llega directo al domicilio del propietario del vehículo”, señaló el director de PMT, quien ayer participó del ciclo de entrevistas en vivo Diálogos Última Hora 50 años.

La identificación del domicilio será a través del número de chapa. Los ciudadanos que realizaron la venta de sus vehículos pero sin transferencia, estos están expuestos a recibir la infracción por figurar aún como propietarios. “Y bueno, eso va a obligar a que Registros Públicos saque una ley para que las transferencias se concreten”, expresó.

El director de PMT sostuvo que el estudio del proyecto está en proceso y estimó que para mediados de junio se pueda tratar en la Junta Municipal.

LICITACIÓN. Villalba dio a entender que existen varios interesados en realizar la implementación a través de la concesión. “Tengo 20 oferentes que quieren hacer la concesión de la fotomulta”, aseveró. Luego indicó que se tienen dos opciones: “Si nos sobra la plata compramos nosotros los implementos y aplicamos o hacemos una concesión y tercerizamos”.

CHAPAS DIPLOMÁTICAS. Villalba se despachó contra personas con chapas diplomáticas, como cónsules honorarios. “Tenemos una lista de chapas diplomáticas a las que no podemos colocarles cepo ni grúas, pero sí hacerles boleta de infracción si cometen. Y les digo a los diplomáticos: la inmunidad diplomática no implica impunidad. Eso no les habilita a estacionarse sobre las veredas”. Indicó que un caso que se llegó a solucionar fue el de la esposa de un embajador que se estacionó sobre la vereda. “Pero al ritmo que se está llevando ellos ya adquirieron la idiosincrasia paraguaya, creyéndose Superman con la chapa”.

Esta semana en la Junta también se presentó una minuta que insta a la Intendencia a constituirse hasta la Embajada de Qatar para cotejar la manera en que los guardias de seguridad obstruyen el uso de los espacios públicos. Villalba señaló que halló además al chofer de la Embajada lavando el vehículo en la vereda y calle. “Ensuciando como si fuera el patio de su casa”.

Capital tiene solo 200 PMT y necesita duplicar cantidad

Para del control del tránsito en Asunción, sobre todo en horario pico, y casos de grandes eventos y manifestaciones, además de los problemas de estacionamiento, la Municipalidad solo cuenta con 200 agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). El director de dicha dependencia, Juan Villalba, indicó que para la parte operativa se precisa al menos de 500 funcionarios. A ello se le suma también la necesidad de dotación de equipos para movilidad.

Mientras que a nivel general existen cerca de 9.000 funcionarios en la Municipalidad de Asunción, sin embargo, en áreas operativas, como en este caso, el reclamo constante es la falta de suficientes recursos humanos.

Villalba indicó que en la PMT siempre se tuvo un factor exógeno que influyó. “Los famosos pedidos de concejales, de directores, hasta del propio intendente, de senadores y diputados que piden: libérele porque es mi operador político, es mi novia, es mi amante. Así se manejaba la PMT”.

Según Villalba, “ahora” no se le libera a nadie. Afirmó que se aumentaron de manera considerable los márgenes de recaudaciones, pero dicho ingreso va a la caja general y no a PMT, para casos como mejorar los recursos. Señaló que es su pelea con la “burocracia administrativa”.

Estacionamiento. Ante la posibilidad de que finalmente no se ejecute el contrato con el consorcio Parxin para el estacionamiento tarifado, si eso se resuelve en la audiencia pública que el Municipio prevé, Villalba indicó que se analiza la posibilidad de que PMT haga dicha tarea. “El intendente ya me planteó, pero eso implicaría inversión de mucha mayor maquinaria, capacitación de personal, equipamiento y sistemas tecnológicos. Si PMT cuenta con esas herramientas, puede medianamente controlar y ordenar”.

