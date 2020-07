¿Con tu lengua siembras paz o cizaña?

Se extractan palabras del papa Francisco sobre la lectura de hoy que nos pueda ser de utilidad para el momento que vivimos: “Hará bien preguntarnos: ¿Yo siembro paz? Por ejemplo, con mi lengua, ¿siembro paz o siembro cizaña? ¿Cuántas veces hemos oído decir de una persona: Pero, tiene una lengua de serpiente, porque hace siempre lo que hizo la serpiente con Adán y Eva, ha destruido la paz”.

“Y esto es un mal, esta es una enfermedad en nuestra Iglesia: sembrar división, sembrar el odio, no sembrar la paz”.

“En la lectura del Evangelio de hoy, es bueno para nosotros que cada día nos hagamos esta pregunta: ¿Hoy sembré paz o sembré cizaña? Pero, a veces, hay que decir las cosas, porque aquel y aquella. Con esta actitud, ¿qué siembras tú? Los cristianos, por lo tanto, están llamados a ser como Jesús, que vino a nosotros para pacificar y reconciliar”.

“Si una persona, durante su vida, no hace otra cosa que reconciliar y pacificar, se la puede canonizar: esa persona es santa. Pero debemos crecer en esto, debemos convertirnos: nunca una palabra que sea para dividir, nunca. Nunca una palabra que traiga guerra, pequeñas guerras, nunca las habladurías”.

“Yo pienso: ¿qué son las habladurías? Eh, nada, decir una palabrita contra otro o contar una historia: hizo esto ¡No! Decir habladurías es terrorismo porque el que las hace es como un terrorista que tira una bomba y se va, destruye: con la lengua destruye, no hace la paz. Pero, ¿es vivo eh? No es un terrorista suicida, no, no, él se cuida bien”.

“Cada vez que me viene a la boca decir algo que sea sembrar cizaña y división y hablar mal del otro, ¡morderse la lengua!”.

“Se los aseguro, ¿eh? Que si ustedes hacen este ejercicio de morderse la lengua en lugar de sembrar cizaña, las primeras veces se les hinchará la lengua, herida, porque el diablo nos ayuda en esto porque es su trabajo, su oficio: dividir…”.

(Frases extractadas de https://www.pildorasdefe.net/liturgia/evangelio-hoy-lecturas-dia-28-julio-2020).