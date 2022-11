Con todo el poderío

De todas formas, eso no cambiaría el dominio que fue todo inglés, jugando sin apuros y colocándose como claro candidato a ser el ganador del Grupo B. La sangre nueva de Inglaterra brilló, Saka se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en realizar un doblete en Copas del Mundo con 21 años y 77 días, tras el alemán Franz Beckenbauer, que en 1966 lo hizo con 20 años y 304 días.

Por su parte los jugadores de Irán no cantaron su himno en protesta por la violencia contra la mujer en ese país. “Las condiciones en nuestro país no son adecuadas. Nuestra gente no es feliz. La gente tiene que saber que estamos con ellos y que los apoyamos. Somos solidarios", dijo Ehsan Hajsafi, capitán de Irán, y un mensaje contundente cuando la sugerencia era callarse.



Inglaterra apabulló por un rotundo 6-2 a Irán en el arranque del Grupo B.