Con sentatas, exigen rubros para las escuelas católicas

Con una sentata, alumnos y docentes de escuelas y colegios católicos subvencionados acompañaron ayer la convocatoria impulsada por la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) para exigir al Gobierno Nacional la liberación de rubros previamente adjudicados a instituciones educativas de la Iglesia Católica.

Monseñor Gabriel Escobar, responsable de la Comisión Nacional para la Pastoral Educativa Católica, pidió al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) que responda por los rubros directivos, técnicos y el nombramiento de docentes en puestos interinos que desde el 2018 no se llaman a concurso para que más de 300 direcciones de escuelas y colegios privados subvencionados puedan funcionar correctamente. Explicó que hace años un docente se jubila y no se llama a concurso, y no se le garantiza el salario profesional y la estabilidad laboral que corresponde por ley. Los maestros son contratados desde fines de febrero hasta noviembre y no tienen un seguro social. Explicó que el ministro de Educación, Nicolás Zárate, en diciembre entregó a la CEP un esquema de concurso que debía iniciarse en enero. La preocupación crece porque el próximo 30 de abril son las elecciones generales y tras esto, habrá un periodo de transición, donde no se tomarán decisiones y nuevamente se va a estar postergando cumplir con el derecho de los docentes. Destacó que son 540 los centros educativos católicos presentes en el país, muchos son pioneros en lugares donde el Estado estuvo ausente. ‘‘La urgencia es que se llame al concurso, que el Ejecutivo, a través de sus Ministerios de Educación y Hacienda se pongan de acuerdo, llamen a concurso y liberen los recursos’’. Sostuvo que nunca antes en la Iglesia se tuvieron estos problemas, que ahora se está sofocando y atacando a la educación.