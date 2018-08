Con recreación de fotografía de los 80, rinden tributo a lucha ciudadana

A 32 años de una histórica fotografía de Última Hora realizada por el reportero gráfico José Moreno, se volvió a recrear ayer la icónica imagen frente a la Catedral de Asunción, la cual se convirtiera luego en un símbolo de la lucha contra la dictadura stronista.

Para obtener una toma actual, el equipo de Gramo realizó ayer una convocatoria pública para volver a escenificar la recordada captura de los años 80, y rendir así un homenaje a la resistencia contra el régimen dictatorial de décadas pasadas y celebrar la actual victoria ciudadana, que con movilizaciones hasta el momento ha forzado la renuncia de dos parlamentarios involucrados en casos de corrupción.

Una mañana soleada, personas paradas en la explanada de la Catedral, un carro hidrante y fotógrafos fueron suficientes para armar la escena original ocurrida el 26 de abril de 1986, donde no faltó la protagonista central de la toma: Liz Fernández Casabianca.

“La expresión de la foto original fue tan espontánea que me sentí muy emocionada en ese momento; pensaba que ese, mi granito de arena, aportaba para derrocar la dictadura de Stroessner”, reveló Fernández Casabianca, figura de la emblemática toma que se volvió a recrear.

“En aquel momento estábamos cantando Patria querida y vino la policía para dispersarnos. Entonces, dijimos con nuestra actitud que se vayan, ya que ese era nuestro espacio”, añadió, recordando el histórico episodio.

“Ahora me pidieron que vuelva a hacer la misma pose, pero les aclaro que no soy actriz”, dijo Fernández Casabianca con respecto a la recreación de ayer, en la cual participaron diversos medios de prensa.

Liz recordó que su familia fue muy perseguida por la dictadura stronista, y comentó que su padre, Ignacio Fernández, fue un luchador y estuvo preso en esa época.

“En la (comisaría) Tercera estuvo cinco años sin salir, hizo una huelga de hambre de 40 días. Creo que esa lucha de ayer siempre debe seguir presente, hoy más que nunca”, explicó la valiente mujer, asegurando que en aquel entonces no tuvo miedo de la policía.

En la jornada de la víspera también fue convocado el reportero gráfico José Moreno, otro testigo del hecho. Gracias a su trabajo, quedó para la posteridad esa expresión de la lucha ciudadana.

HISTORIA. El domingo 26 abril de 1986 se ofició una misa en solidaridad con médicos del Hospital de Clínicas en la Catedral de Asunción, debido a que fueron detenidos por la policía y por ser acusados de promover “acciones subversivas” contra la dictadura del general Alfredo Stroessner, según reportan publicaciones de ÚH.

Al oficio religioso acudieron dirigentes sociales y políticos de la oposición y un numeroso grupo de ciudadanos críticos contra el sistema dictatorial. Al final de la misa, los asistentes salieron a la explanada de la Catedral y empezaron a cantar Patria querida. Camiones hidrantes de la policía avanzaron, lanzaron chorros de agua para dispersar a los presentes, además de salir con sus escudos y garrotes.

En ese contexto, Liz Fernández Casabianca y otros manifestantes ubicados en la explanada fueron víctimas de la represión stronista y fue allí donde José Moreno, entonces fotógrafo de Última Hora, captó la imagen que se grabó en la memoria colectiva nacional y hoy es un símbolo de lucha ciudadana, recreada por el equipo de Gramo.

Opiniones

“Me dan ganas de llorar de la emoción”

“Al salir a la calle con la cámara nos transformábamos. No nos interesaba el miedo, nos metíamos entre la gente que golpeaba y los manifestantes. Me pareció excelente la expresión de Liz (Fernández Casabianca), ya que demostró todo lo que es la mujer paraguaya y su valor, obviamente, acompañada por un grupo de personas que pelearon contra la policía. En esa época nuestro jefe en Última Hora era Jorge Adorno y en conjunto con los redactores se eligió la imagen que sería publicada y fue esa la que más llamó la atención. Ahora es la primera vez en más de 30 años que me hacen una entrevista por este trabajo y me dan ganas de llorar de la emoción al volver a hacer una foto similar”. José Moreno, reportero gráfico.

“Cambiar algo que parece imposible”

“Recordando la lucha ciudadana contra la dictadura de décadas pasadas, la idea de recrear esta foto es hacerla en el contexto de la lucha ciudadana de hoy, contra los nuevos flagelos de la corrupción y la impunidad en la que participan muchos ciudadanos anónimos. Es también un modo de rendir un homenaje a gente idealista de ayer y hoy, que sigue luchando por acabar las injusticias. Por eso, le convocamos a Liz (Fernández Casabianca) y José (Moreno) para que podamos recrear de nuevo la histórica imagen en homenaje al idealismo, que es el sueño de cambiar algo que parece imposible. Ya vimos caer la dictadura ayer, y hoy a Óscar González Daher, y creemos que pueden seguir cayendo los demás corruptos”. Bruno Defelippe, del equipo de Gramo