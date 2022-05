Con órdenes judiciales, pacientes serán ingresados a las UTI en IPS

Ayer en conferencia de prensa, el doctor Federico Schrodel, director del Hospital Regional de Ciudad del Este, explicó que se recurrirá a la Justicia para permitir el acceso de pacientes no asegurados hasta las unidades de terapia intensiva que el Ministerio de Salud montó en el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la emergencia sanitaria para tratar a pacientes con Covid-19 en Alto Paraná.

El 28 de abril la Décima Región Sanitaria fue comunicada vía telefónica por las autoridades del IPS que ya no se recibirá en sus instalaciones a pacientes no asegurados. La notificación vía nota fue recepcionada en la Región el 6 de mayo. Desde entonces, pacientes no asegurados no tienen acceso a las camas de UTI, pertenecientes a Salud Pública.