Con órdenes judiciales, pacientes serán ingresados a las UTI en IPS

Ayer en conferencia de prensa, el doctor Federico Schrodel, director del Hospital Regional de Ciudad del Este, explicó que se recurrirá a la Justicia para permitir el acceso de pacientes no asegurados hasta las unidades de terapia intensiva que el Ministerio de Salud montó en el Instituto de Previsión Social (IPS) durante la emergencia sanitaria para tratar a pacientes con Covid-19 en Alto Paraná.

El 28 de abril la Décima Región Sanitaria fue comunicada vía telefónica por las autoridades del IPS que ya no se recibirá en sus instalaciones a pacientes no asegurados. La notificación vía nota fue recepcionada en la Región el 6 de mayo. Desde entonces, pacientes no asegurados no tienen acceso a las camas de UTI, pertenecientes a Salud Pública.

Mientras se busca una salida legal a la situación generada a partir del fin del estado de emergencia sanitaria, se recurrirá a la Justicia Ordinaria refirió Schrodel. “En un trabajo con el personal del Ministerio de Salud Pública, específicamente el jefe de terapia intensiva, hemos hecho ante los pacientes que requieran de terapia y que no podamos derivar por vía SEME (Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias), recurrir a la Defensoría Pública”.

“Estamos trabajando y lo hemos hecho durante toda la semana y ayer también para con orden judicial introducir los pacientes al IPS, ya que tenemos esas camas de terapia. Son 16 que están con el personal y las máquinas en funcionamiento. Entonces trabajar con ellos, con la Defensoría Pública con órdenes judiciales y con el director del IPS, entonces de esa forma introduciríamos pacientes”, agregó el profesional médico. Manifestó que el Hospital Regional de Ciudad del Este cuenta con 16 camas de UTI que permanecen mayormente ocupadas totalmente por pacientes polivalentes. Destacó que se realizaron algunas modificaciones en el Pabellón de Contingencia Covid-19, que ahora está siendo utilizado por el servicio de Clínica Medica con 42 camas; con ello se eleva la capacidad de internación a 185.

PROPUESTA. Por su parte, el doctor Arturo Portillo, director de la Décima Región Sanitaria, informó que presentó dos propuestas al Ministerio de Salud para volver a utilizar las camas UTI montadas en el IPS. Explicó que se está buscando una salida al problema para redireccionar el servicio para pacientes no asegurados polivalentes y en ese contexto presentó a nivel central dos propuestas.

La primera es modificar el marco jurídico de relación entre Salud Pública y el IPS que permitan seguir trabajando, “con nuestras unidades de terapia intensiva para pacientes no asegurados y de carácter polivalentes con el IPS. Esa es la opción número 1 para nosotros y por lo menos tratar de mantener 16 a 24 camas dentro de ese servicio”. La segunda es llevar los equipos, insumos y recursos humanos a una dependencia del Ministerio de Salud. “La que nosotros consideramos de mayor potencial para albergar unidades de terapia intensiva en este momento es el Hospital Distrital de Hernandarias, ya que estamos a punto de recibir de la Gobernación dos pabellones de 42 camas cada una, todas ellas provistas de oxígeno. Estamos a punto de recibir prácticamente en 100 por ciento ya la planta de producción de oxígeno desde la Itaipú Binacional”.

Recordó que ya recepcionaron el Parque Sanitario construido por la Gobernación de Alto Paraná y ya se lanzó el proyecto ejecutivo de la instalación del Centro Nefrológico Regional en el Hospital de Hernandarias. “Por lo que consideramos a este hospital uno de los mejor preparados para albergar las UTI”, refirió y aclaró que una decisión solo se podrá tomar a instancia del Ministerio de Salud y el IPS en la capital del país.