Con nuevo artilugio ganan tiempo para lograr aumentazos en Asunción

Lo que hubiera hecho la Intendencia, de considerar la sanción ficta, es promulgar, pero no lo ha hecho. Federico Franco Troche, concejal (JP).

La sesión ordinaria se concretó en la víspera luego de dos convocatorias fallidas por la ausencia de ediles de diferentes partidos, que apoyan al intendente César Ojeda (ANR), leal a Óscar Nenecho Rodríguez, para dilatar el proceso.

El concejal Federico Franco Troche (JP) consideró que no puede ser derivado a comisión y la Junta debe expedirse rápidamente. Solicitó el rechazo del mensaje y aseguró que aún no venció el plazo, pero se realizan dilaciones que evitan el tratamiento.

Durante su intervención, mencionó la serie de maniobras hechas: sesión extraordinaria al día siguiente de que fuera derivado a comisión porque cuando eso existían los votos; viaje repentino del intendente para restar un voto a la oposición; pedido de la presidenta de Hacienda y Presupuesto, Fabiana Benegas (ANR), para que vuelva a comisión el dictamen sobre presupuesto para emergencia, al percatarse de que no lograría la aprobación y falta de tratamiento en la comisión que preside. Además de la falta de cuórum en dos sesiones, en medio de mitin político de funcionarios.

El concejal Julio Ullón (ANR) salió al paso y solicitó que el mensaje vaya a Comisión de Legislación. “No hubo los 16 votos necesarios para tratar un tema presupuestario. Si tomamos una determinación con 13 votos para tratamiento sobre tablas, es pasible de nulidad cualquier tipo de decisión que tomemos”.

Al respecto, Franco Troche indicó que el mensaje de Intendencia no se trata de un proyecto de ordenanza. “Es un cháke sobre el vencimiento del plazo. Y lo que hubiera hecho la Intendencia de considerar la sanción ficta es promulgar, pero no lo ha hecho”.

En otro momento, Franco solicitó el tratamiento de ampliación de G. 4.500 millones en nombre de la pandemia, cuyo documento no fue devuelto a la Intendencia, pero tampoco se dieron los votos.

DEMANDA. La Intendencia presentó una “acción puramente declaratoria” contra la Junta Municipal en el marco de los tres pedidos de ampliación presupuestaria. Al respecto, el concejal Elvio Segovia cuestionó que formalmente no han sido informados. Planteó la comparecencia del asesor jurídico de la Municipalidad, Benito Torres. Indicó que si no hay avances en la Junta es por acuerdos políticos de algunos ediles con el propio Ejecutivo municipal.

Por su parte, José Alvarenga (ANR) indicó que la oposición plantea una tesis errada y que no se suspendieron los plazos cuando se devolvieron los dos mensajes a Intendencia, sobre salarios y reprogramación.



7.166 millones de guaraníes para salarios; G. 4.500 millones por pandemia y G. 170.026 millones para reprogramación.



Convocarán por tema de pasaje

Ediles aprobaron la comparecencia del intendente, César Ojeda (ANR) y/o su equipo técnico para conocer las gestiones realizadas para incluir a transportistas de buses internos al plan de subsidio y evitar otra suba de pasaje en Asunción. Será en una sesión extraordinaria.



Tras la suba arbitraria de pasaje el pasado lunes 6 y el 7 de setiembre se estableció una tregua de 15 días para que la Municipalidad gestione ante el Viceministerio de Transporte (VMT) la inclusión al subsidio para buses internos. Sin embargo, la nota enviada al ente figura que fue remitida recién este lunes 20 de setiembre.

Hasta el momento, aún se continúa con el cobro de G. 2.300, pero no se descarta suba si no hay acuerdos.