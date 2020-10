Con miras a internas de 2021, en el PLRA se van consolidando equipos

El lunes de noche, en la casa del ex senador Miguel Abdón Saguier, inició la primera de una serie de conversaciones que se darán entre distintos equipos nacionales, que están de acuerdo con la actual línea partidaria que lleva a cabo Alegre. Si ese acuerdo se consolida, entre Alegre y su vicepresidente Líder Amarilla con fuerza emergente en Central, así como el del senador Salyn Buzarquis –fuerte en Caaguazú, San Pedro y Concepción– y sumado al bagaje del ex senador Saguier y la fuerza electoral que concentran los Wagner en Capital –el ex senador Luis Alberto Wagner y su hermano Augusto Wagner– estaríamos frente a un equipo que pudiera bien apuntar a sostener el poder en el PLRA.

El ex senador Wagner manifestó que más allá que puedan sellar un arreglo electoral, lo importante es mantener la línea de oposición. “Es ineludible potenciar la línea opositora de enfrentar a la mafia y corrupción”, refirió. Dijo que la otra fórmula, que busca retomar el partido, está aliado fuertemente al cartismo.

“(El llanismo) muchísimo le ha golpeado al partido y por eso decimos que por su ya sabido acuerdo con Horacio Cartes, su triunfo sería dejarle a merced de la mafia el Partido”, dijo Wagner.

No a prórroga. Respecto al pedido que partió formalmente de algunas autoridades, que quieren que Alegre prorrogue su mandato hasta 2022, el vicepresidente del PLRA, Líder Amarilla dijo que no corresponde. “Algunos piden que este período de mandato se extienda hasta noviembre de 2022 y yo particularmente no estoy de acuerdo con la extensión, siendo que nosotros asumimos los cargos por 5 años y en junio se cumple ese tiempo y estoy de acuerdo con que se hagan las dos elecciones el mismo día”, afirmó.