Con la mira puesta en el debut copero, sin descuidar lo casero

En la sede de la Conmebol dieron a conocer el programa inicial de la temporada 2021 en Copa Libertadores y Sudamericana.

Tal como estaba previsto y por su ubicación en la tabla general del campeonato del año pasado, Guaraní será el primero en aparecer en escena para enfrentar el 24 de febrero al Royal Pari del fútbol boliviano, a las 21:30, y el partido de vuelta será en cancha de Sol el 3 de marzo, también en el mismo horario. A modo de recordatorio apuntemos que en similar situación arrancó el Aborigen en la edición 2020 llegando hasta octavos, concluyendo su desempeño ante Gremio. Su adversario de turno no tiene muchos antecedentes, contando con una sola participación internacional en 2019, superando a Monagas de Venezuela y Macará de Ecuador, hasta que fue frenado por La Equidad de Colombia. Lo dirige actualmente el argentino Cristian Díaz, quien estuviera al frente de la conducción técnica del Wilstermann de La Paz, tomando el timón ahora de la alineación cruceña que hará de local en el tradicional Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. El mencionado equipo cuenta en su plantilla con el compatriota Ismael Benegas, quien hiciera sus comienzos en Libertad para posteriormente jugar en el exterior, teniendo además un paso por Guaraní en 2018-2019. Habría que ver si el peso continental de Guaraní y el actual momento consiguen superar esta fase. En la previa aparece como favorito y de eso debe ser consciente la escuadra paraguaya. Un traspié le sería fatal en su camino, de pasar verá a Atlético Nacional colombiano, quien lograra el título de la Libertadores en 1989 y 2016. Hoy el cafetero está bajo la batuta de Alexandre Guimarães, brasileño nacionalizado costarricense. En cuanto a la recompensa económica, los que intervienen en Fase 1 recibirán 350.00 dólares por local y si acceden a la segunda etapa 500.000 más.Con la sangre en los ojos Libertad, que esta noche enfrentará a Olimpia por el torneo local, quedó con la sangre en los ojos por la impotencia de resultados en la Copa anterior y echó las fichas por Garnero en la conducción técnica y la incorporación de varios jugadores de prestigio para pelear el título del certamen. Su aparición será en segunda vuelta contrariamente a lo que ocurriera el año pasado, donde arrancó mejor posicionado. El desorden futbolístico en campo, más la poca llegada de Ramón Díaz hizo que tomara el mando Gustavo Morínigo hasta quedar eliminado frente a Palmeiras con un 0-3 contundente en Sao Paulo. Ahora se espera mucho más, fuerte inversión en el plantel, más tiempo de trabajo y un orientador que conoce muy bien el fútbol paraguayo. No se disimuló en campamento liberteño la eliminación en la edición anterior, es que movió mucho sin cosechar lo anhelado. Ahora, en Tuyucuá se respira aire nuevo y mejor exposición aguardando por su rival en esta ronda, que está prevista para el 10 y 17 de marzo y un detalle que no es menor, si el Albinegro y Guaraní avanzan se van a enfrentar en Fase 3 e irremediablemente un equipo paraguayo quedará afuera.Solo dos pasan Por el nuevo formato de la Sudamericana los conjuntos nacionales se eliminarán entre sí, como también las representaciones de otros países salvo brasileños y argentinos, que entrarán directo a fase de grupos. El calendario asigna los enfrentamientos de Nacional - 12 de Octubre y River Plate – Guaireña los mismos días, el 17 de marzo y la vuelta el 7 de abril. Quienes resulten vencedores accederán a la siguiente etapa, que tendrá su desarrollo del 21 de abril al 26 de mayo. Este evento permitirá embolsar a los participantes 225.000 dólares de entrada para posteriormente si continúan en carrera sumar 900.000 dólares en la segunda etapa, que engloba tres partidos de local. De los cuatros representativos, Guaireña tendrá debut absoluto, con apenas un año en Primera.Eliminatorias a la vista Campeonato local, copas y el próximo mes la vuelta de las Eliminatorias. Todo pasa rápido y hay que poner mucha atención en lo que viene. Berizzo ya debe manejar nombres y la propia base para los partidos ante Chile y Colombia, a disputarse el 25 y 30 de marzo, primero de visitante en el estadio Nacional de Santiago y el segundo juego en el Defensores ante Colombia, que tiene a Reinaldo Rueda como nuevo orientador. Los chilenos siguen en la búsqueda del entrenador. Sonaba el argentino Matías Almeyda, pero quedó descartado. Ya hicimos hincapié en más de una oportunidad que la escuadra albirroja no convence, salvo los puntos acumulados y que lo que se aproxima describirá el verdadero potencial albirrojo. Primero los juegos ya mencionados para posteriormente en junio chocar ante Uruguay y Brasil. En el medio la Copa América, del 11 de junio al 10 de julio. Ya no serán palabras ni las conferencias de prensa las que busquen explicaciones a los hechos. Jugar y producir mejor es el objetivo, hasta ahora no cumplido.Autorizado El Ministerio de Salud Pública no pone trabas y el campeonato de la Intermedia comenzará el 9 de abril con la participación de 18 equipos, disputándose 34 fechas con cinco adelantos. Tal como se estableció hace meses esta categoría arroja tres plazas y media a la División de Honor (el campeón a la Sudamericana) y el medio cupo dará lugar al enfrentamiento con el anteúltimo del promedio de la Primera. A renglón seguido aparecerán la B y la C, esperando por algún panorama más tranquilizador para la Copa Paraguay, que se mantiene en suspenso. También en escena están el fútbol femenino, futsal y playa, todos cumpliendo con el plan elaborado como consecuencia del Covid, una nueva manera de jugar.