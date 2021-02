Con la gran obligación de sumar de a 3

El estadio Luis Alfonso Giagni alberga esta tarde, desde las 18:30, un partido de dos que necesitan levantar cabeza en el torneo Apertura. Ni Sol de América ni River Plate han podido festejar un triunfo tras las dos primeras fechas. Sol, de la mano del Chito Ayala, perdió sus partidos, a pesar de haber dejado por momentos una buena imagen. No le bastó. Cayó 1-3 ante Cerro y 1-0 vs. Nacional. Reforzado con figuras destacadas, sigue en deuda con sus seguidores.

Algo parecido ocurre con el Kelito en todos los sentidos. También nutrió su plantel de figuras experimentadas que dan muchas expectativas a sus parciales. Hasta hoy, no ha podido ganar: 2-2 vs. 12 de Octubre y sufrió una cachetada dolorosa (1-4) vs. Guaraní. A sabiendas de la poca paciencia de la dirigencia albirroja hacia sus entrenadores, a Mario Jara se le va a empezar a mover el piso en caso de una nueva caída. Los resultados mandan.