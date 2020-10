Con fuertes críticas a Petta, renuncian a Consejo del FEEI

La situación “empeoró con la nueva administración de la cartera de Educación”, indican los miembros civiles del Consejo, Margarita Robinson de Kelly (titular) y Luis Bareiro (suplente), en una misiva firmada que sería enviada hoy al presidente Mario Abdo.

Agregan que actualmente solo ven la prosecución lenta y cansina de proyectos elaborados por gestiones anteriores.

“Cada vez que debatimos esta coyuntura, la charla se pierde en interminables monólogos del principal responsable de la institución, sin ninguna señal clara de cuál es la política pública de la educación, si es que hay alguna”, apuntaron. Tanto Kelly como Bareiro, quienes firman la misiva al presidente, lamentaron la falta mínima de trabajo coordinado y cooperativo de parte de Petta en la entidad.

Los proyectos. Los ex miembros del FEEI comentaron igualmente sobre los programas del Fondo que apenas tienen ejecución en los últimos diez años, como la capacitación a docentes, el uso de nuevas tecnologías en el aula y la atención a la primera infancia, cuyo nivel de ejecución resulta “casi insultante”.

Sobre la capacitación docente, solo teniendo en cuenta las TIC, el MEC capacitó en los últimos cuatro años a apenas el 11% de los educadores con los recursos de este fondo.

De lo que corresponde a capacitación a educadores en otras áreas además de tecnología, en este mismo período de tiempo se efectivizó poco más del 50%.

De un total de 11 proyectos financiados con estos recursos, provenientes de los excedentes de Itaipú, el MEC ejecutó apenas el 59% en la última década, según el sitio web del Fondo de Excelencia.

Sobre primera infancia hay programas de expansión de la atención oportuna a niños de 0 a 5 años que apenas presentan ejecución.

Así también, espacios educativos pendientes de construcción desde el 2017.

De más de G. 649.000 millones disponibles para TIC en las escuelas desde el 2015, apenas se ejecutaron G. 140.000 millones.

Cambios. Los firmantes remarcaron que ante estas situaciones anunciaron su renuncia como miembros de la sociedad civil del FEEI, implorando por mejoras.

“Si el propio gobierno no pega un golpe de timón, si no convoca de manera urgente al mejor capital humano que tiene el país en materia de educadores, pedagogos, técnicos y científicos, lo que nació como un ambicioso y esperanzador proyecto para transformar la educación se convertirá en el mayor fracaso de la era democrática. Y no queremos formar parte de semejante sinrazón y falta de ética pública”, apuntaron.

Van sumando las críticas a la gestión del ministro de Educación, Eduardo Petta, quien ya fue interpelado en el Senado, donde le dieron el voto de censura pidiendo su cambio al presidente.

La semana pasada, parlamentarios criticaron su gestión en el uso del FEEI y del presupuesto del ministerio.