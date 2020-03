“Con facturación cero no podemos sostener empleos”

“El sector de eventos es el más afectado y menos apoyado. Estamos con facturación cero y así ya no vamos a poder mantener más empleos”, aseveró.

Apuntó que su empresa, Tatality SRL, que está entre las medianas del sector, está pagando sueldos con lo poco que cobra de trabajos anteriores y este es el momento en que ya no hay nada para ninguna empresa.

Refirió que el gremio tiene actualmente 760 socios a nivel país, pero creen que hay más de 1.500 que trabajan informalmente y viven de esto.

“A nuestros socios les pedimos que sostengamos los empleos, pero esto no se puede porque no tenemos facturación. Algunas medianas del rubro lo hacemos con los pagos de facturas atrasadas, pero ya no tenemos para los meses siguientes”, alertó.

salvataje. La nombrada empresaria comentó que recientemente le pidieron al viceministro Mipymes del MIC, Isaac Godoy, a fin de que gestione para que el Banco Nacional de Fomento (BNF) conceda préstamos de salvataje para las pymes, con garantía real y gracia de 36 meses para empezar pagar la cuota.

Sostuvo que el rubro de eventos es el último sector que se va a reactivar. “En nuestro sector hay gente que tiene hasta millones de dólares invertidos en equipos e infraestructuras y que deberán esperar para poder volver a operar”, subrayó.

Cáceres estimó que hay unas cuarenta mil personas que en forma directa están trabajando con las 760 empresas que realizan todo tipo de eventos.

“En esto trabajan desde los que confeccionan las tarjetas de cumpleaños, machuteros, sonidistas, los que colocan los carteles y que fácilmente pueden llegar a cien mil personas en el año”, aseveró.

Finalmente, insistió en que necesitan de una respuesta efectiva del Gobierno cuanto antes para la obtención de los créditos para poder mantener los empleos.