Con angustia encima y bajo fuerte presión se viene Uruguay

Las penurias y frustraciones acompañaron el ciclo anterior bajo la conducción de Berizzo y ahora se intentará revertir un camino estropeado por los magros resultados y que pone a Paraguay al borde de la eliminación. Matemáticamente es posible, pero la realidad es otra: Si la Albirroja queda fuera de la Copa del Mundo ya es propia consecuencia de lo expuesto. Sinsabores, triunfos que no fueron, clima denso, falta de pertenencia del propio plantel que intentó disfrazar en las conferencias de prensa el propio ambiente que no era para nada favorable. En ese sentido, no solo el drama lo vive Paraguay, otras selecciones soportaron la crisis también con la diferencia de que los puntos acumulados le permitieron aire y no estar asfixiados numéricamente como acontece con nuestra Selección. Un ejemplo a lo que vamos, que de las 10 participantes solo 5 no cambiaron de técnico, la mitad lo hizo: de Venezuela se fue José Peseiro, tuvo un interino (Leonardo González) estando al frente en la actualidad el experimentado orientador José Pekerman, razonablemente ya pensando para el 2026. Colombia que inició con Queiroz, que tuvo enormes complicaciones porque intentó darle otro matiz a la selección cafetera fue sustituido por el criollo Reinaldo Rueda, que a su vez dejó Chile para dar paso al uruguayo Martín Lasarte, que asumió la Roja y la resucitó. Uruguay cortó un montón de años con el Maestro Tabárez al frente por una gestión pobrísima en las últimas fechas, incorporando en esta nueva etapa a Diego Alonso, quien dirigiera en Paraguay a Guaraní y Olimpia. En casa, Barros Schelotto por Berizzo. Evidentemente por lo que falta ya sería muy difícil que los restantes produzcan variantes en la orientación técnica. Por otra parte, la clasificación anticipada de Brasil y Argentina con Tité y Scaloni, respectivamente, le otorgaron un hándicap más que favorable. Ecuador que justamente está tercero mantiene desde el arranque a Gustavo Alfaro y es un gran favorito a estar en la próxima cita cumbre. Perú, que viene de un ciclo anterior con Gareca, hoy está para el repechaje, y Bolivia que pese a todo con enormes problemas internos conserva a César Farías. Quedan cuatro fechas para concluir las eliminatorias y mucho dependerá de lo que vaya a pasar para tener un panorama mucho más certero de quienes luchan por el objetivo. El combo

Todo pasa rápido y estando a días de lo que se aproxima recordemos la ronda: el 27 de este mes chocarán: Ecuador-Brasil, Paraguay-Uruguay, y Chile-Argentina. Al otro día Colombia-Perú y Venezuela- Bolivia.

El 1 de febrero la grilla consigna estos encuentros: Bolivia-Chile, Uruguay-Venezuela, Argentina-Colombia, Brasil-Paraguay y Perú-Ecuador. Debemos apuntar que no hace mucho se hizo el sorteo en la FIFA de quienes lidiarán en el repechaje; en ese aspecto, la media plaza hoy ocupada por los incaicos medirá a una selección asiática por el quinto cupo. En cuanto hace a Europa el repechaje se disputará desde el 24 de marzo e indefectiblemente en caso de pasar Italia y Portugal, jugarán entre sí por un lugar en Qatar. De los dos mucho más histórico, la Azurra con cuatro copas ganadas y por el otro lado el más afamado Cristiano Ronaldo. De cara a las Copas

En la Libertadores es Olimpia el que se mueve primero. Entra en Fase 1 enfrentando el 9 de febrero a Universidad César Vallejo de Perú que hoy día reacondiciona su estadio en Trujillo con la incertidumbre de saber si llegará a tiempo, de no ser así se trasladará a Lima para medir al Decano. El partido de vuelta está previsto para el 16 a cumplirse en Para Uno, donde se definirá la llave. Así a la vista es el equipo dirigido por Cáceres el favorito por su misma historia. En otro orden, la institución va superando de a poco la crisis económica y poniendo la casa en orden, presupuesto ajustado por su situación bastamente conocida.

Guaraní será el segundo en escena lidiando con América Mineiro, primero en Belo Horizonte y la revancha en el Defensores del Chaco. A primera vista, el legendario tiene un adversario más difícil. La Sudamericana

Con el novato General Caballero de Juan León Mallorquín, segunda participación de Guaireña eliminado en primera fase este año por River, Sol de América y Nacional completan el cuarteto en el cruel mata a mata que solo permite pasar a dos en cotejos decisivos. La parte jugosa está en la zona de grupos, donde los que avanzan percibirán USD 900.000, dinero sumamente saludable para encarar el año.

El 9 de marzo, Sol ante General Caballero, a las 19:15, y mismo horario para el jueves 10, Nacional versus Guaireña. La vuelta está asignada para el miércoles 16 y jueves 17 de marzo. La recompensa inicial es USD 225.000 para cada participante. La gran novedad, el equipo de Juan León Mallorquín, quien ascendió con doble premio: Primera División y competencia internacional. Habrá corte

El campeonato Apertura tendrá dos cortes. En marzo no se jugará un fin de semana, por la fecha FIFA del 21 al 29. Por la misma razón, se registrará en junio un parate más largo entre las jornadas 18 y 19. Por tal motivo están previstos tres adelantos en un calendario muy apretado a lo que se debe agregar la doble disputa para aquellos que seguirán en carrera en las copas a mitad de año. Por su parte, el Clausura contempla cinco adelantos atendiendo el mismo Mundial, que tiene previsto su comienzo para el 21 de noviembre acaparando toda la atención. Incluso, la Libertadores y Sudamericana tendrán su rúbrica mucho antes de lo habitual.