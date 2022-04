Con 40 años de trayectoria, Ismael Ledesma festeja "una gran victoria"

"Es un relato de mi vida en música", expresa el arpista Ismael Ledesma al referir a Symphonique, su último álbum, al que considera como "una conclusión de 40 años de carrera internacional". Para el artista radicado desde hace varios años en Francia, se trata de "una buena manera de concluir un largo proceso de creación".

Compuesto por 12 canciones, con títulos como Mi origen, Intimidad, Flores de Asunción, Colores del Paraguay, Mi invierno, Esperando el Sol, entre otros; el disco tiene una orientación sinfónica. "Durante estos tiempos de pandemia tuve que reflexionar y no caer en depresión; realicé primeramente un álbum en el 2021, Normandia, y luego tuve la dicha de contactar con el maestro Sergio Cuquejo, a quien encomendé la orquestación de este nuevo proyecto. Recibió todas las composiciones, realizó los arreglos en Paraguay con la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional y grabó sobre los temas que ya había grabado aquí en Francia. Nuestra conexión fue fluida", comenta el músico.

El inédito material llega en un momento en el que el arpista de casi 60 años alcanza sus cuatro décadas de carrera, un recorrido que para él significa "Una gran victoria".

"Fueron años de inmenso sacrificio, de privaciones y perseverancia, sabiendo que no es fácil hacer carrera a nivel internacional y además con un instrumento que no es fácil ubicar. Invertí mucho, empezando desde nada, todo lo que pude ganar como músico lo invertía en producción de casetes primeramente y luego discos, hasta por fin tener un editor y productor que me apoyó durante unos 20 años, Editions Encore Merci. El proceso fue largo, pero valió la pena", menciona Ledesma.

Valor. Cumplir 40 años de trayectoria significó para el arpista replantear sus próximos pasos como artista.

"Durante toda mi vida tuve que justificarme ante mi país. Nunca se toma en serio al artista paraguayo que hace carrera afuera. Hice todo lo posible para mostrar todo lo que hacía. Fue una constante presión. El pueblo paraguayo es incrédulo y luché contra eso demostrando con documentos, discos, conciertos y presencia en diferentes países. Creo que 40 años representando a Paraguay por el mundo ya ha sido un aporte importante de mi parte y pienso en misión cumplida", expresa el arpista.

A pesar de esta percepción, el artista señala que "fue y sigue siendo un honor para mí representar a nuestro país en el mundo", algo que seguirá realizándolo pero dejando de lado esa presión que siempre sintió en esa labor.

"Lo hago naturalmente y es algo que me enorgullece. Al principio solo vine para sobrevivir de lo que sé hacer, pero las circunstancias hicieron que me vuelva representante de la cultura de nuestro país. Me gusta contar lo lindo de Paraguay, es lo que siempre hice, mostrar siempre lo mejor, la cultura, la hospitalidad, la belleza de nuestra tierra y sus costumbres, y por sobre todas las cosas el arpa paraguaya que ahora es reconocida mundialmente", manifiesta Ledesma.

Futuro. En ese sentido, afirma que sus próximos pasos seguirán guiándose por la creación y por seguir viviendo hasta donde pueda con lo que sabe hacer, tocar el arpa y presentarse en los diversos escenarios que le abran las puertas. "Busco una vida simple como la filosofía de la civilización guaraní, iré buscando siempre la tierra sin mal y buscaré la felicidad de mi familia y la mía, además del público que desee escucharme. Todavía me queda mucho por hacer", sentencia.

El artista que llevó consigo a su país a través de la música a lo largo de estos 40 años de carrera internacional tiene como su mayor anhelo el regreso a su patria y cuando llegue el momento, pasar en la tierra que lo vio nacer sus últimos días.

"Mi máximo deseo es volver a mi país. Es la tierra que busco y en donde quisiera vivir más adelante. Eso se realizará cuando yo ya no esté en condiciones de asumir algún espectáculo que implica mucha rigurosidad. Cuando sienta que ya no esté en forma, me alejaré de los escenarios y volveré a Paraguay a pasar una vejez feliz", concluye.

Perfil

Ismael Aurelio Ledesma Lucena nació en Lambaré, Paraguay, en noviembre de 1962. Es músico, compositor e intérprete del arpa paraguaya. Cuenta con 25 discos grabados en Francia, Paraguay y otros países de Europa. Está radicado desde hace varios años en la nación francesa. A lo largo de los últimos cuarenta años, difundió la cultura paraguaya a través de la música, al construir una carrera internacional con varias presentaciones en diferentes naciones del globo, en las que cautivó al público con las interpretaciones de canciones propias y de composiciones emblemáticas del repertorio nacional y universal.