Bernarda Pesoa, lideresa de la comunidad Santa Rosa, señaló a Última Hora que la motobomba que provee de agua a las familias se averió luego de verse sobrecargada por el intenso calor que se registra en los últimos días.

Por el momento, viven de la solidaridad de otras comunidades cercanas que le invitan de agua para tomar ya que los cuatro pozos artesianos que se encuentran en las comunidades están secos.

Para reparar la motobomba, necesitan de G. 1.300.000, dinero que no tienen las humildes familias, por lo que incluso recurrieron vía nota a la Comuna de Benjamín Aceval detallando los inconvenientes que genera esta situación, y solicitando la suma de G. 300.000 para colaborar en los gastos de reparación del motor y el pago por el servicio técnico.

No obstante, no recibieron el aporte debido a que la Municipalidad requirió la presentación de factura, cosa que la comisión vecinal no tiene.

Además, doña Bernarda comentó que el técnico recién podrá reparar la maquina la próxima semana, lo que angustia a la comunidad que apenas tiene para tomar.

Ante esta triste situación, y en ocasión a la fecha de Reyes Magos, apela a la solidaridad de la ciudadanía para que puedan acercar bidones de agua y víveres no perecederos ya que también escasean los alimentos en la zona. Al respecto, la lideresa señaló que se pidió ayuda a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), pero aún no tienen retorno.

Dijo que lastimosamente no tienen vehículos para salir de sus comunidades por lo que piden a las personas si pueden acercar sus donaciones hasta la comunidad.

La ubicación para llegar es por la ruta PY09 Transchaco, Km 47, camino de tierra hacia la izquierda viniendo de Asunción a 500 metros. Los que puedan ayudar también pueden comunicarse al (0982) 307-399.