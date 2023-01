Comunidad Yvy Pyte denuncia tala y amenazas en sus tierras

”Desde mediados del año 2021, personas ajenas a nuestra comunidad vienen ingresando reiteradamente y de manera irregular a nuestro territorio ancestral. Hemos denunciado estos hechos en varias oportunidades a las instituciones correspondientes sin haber obtenido respuesta efectiva y favorable”, dicen.

Subrayaron que, desde el mes pasado, los referidos sucesos fueron agravándose, ya que las terceras personas que actualmente ocupan ilegalmente el territorio ancestral de los indígenas han venido realizando actividades tales como la tala indiscriminada de árboles y el tráfico de rollos, que son perjudiciales para el entorno ecológico del bosque y los medios naturales de sustento de la comunidad.

“Denunciamos que estas personas no poseen constancia alguna de haber sido adjudicadas como beneficiarias de la fracción de tierra. Si bien han abierto expedientes de solicitud ante el Indert para su posesión, no cuentan con ningún documento que los adjudique. Sin embargo, nuestros pedidos de regularización ante la misma institución, que son muy anteriores a los de estas personas, hasta el momento no han obtenido respuesta definitiva”, denuncian.

Alertan que el bosque es protector de un cauce hídrico e hicieron un llamado de solidaridad a la ciudadanía.