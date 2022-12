Comuna proyecta nueva ordenanza con más exigencias para gasolineras

Asimismo, el jefe comunal sostuvo que las empresas de estaciones de servicio tendrán que adecuarse, pese a que en el año 2021 la Junta Municipal aprobó una resolución, la cual prohibía la construcción de más gasolineras, pero Rodríguez vetó la medida.

El ex mandatario Horacio Cartes adquirió un emblema de estaciones de servicios que llamativamente, fue uno de los que más locales instaló en Asunción en el último periodo con la venia de Rodríguez.

El primer fallo de la Corte rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), como gremio, argumentando la forma.

“El segundo fallo de la Sala Constitucional sentó un precedente negativo que nos deja al Municipio con las manos atadas, ya que limita las atribuciones inherentes al Municipio, permitiendo legalmente la construcción de estaciones de servicio a menos de un kilómetro de distancia entre sí”, refirió el intendente.

Posteriormente, sostuvo que pese a que en el fallo se argumenta el derecho a dedicarse a la actividad de su elección, al régimen de igualdad y el derecho a la competencia, lo más importante debe ser “el derecho a vivir en un ambiente saludable”.

Nenecho instó a las autoridades nacionales y del Poder Judicial a “ponerse del lado de los asuncenos”, en busca de mejores condiciones de vida y evitar la contaminación ambiental generada por las gasolineras.

Por su parte, el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia alegó que el Municipio debe desmantelar las gasolineras construidas mediante medidas cautelares, si la ordenanza que regula los límites continúa vigente.

“Acá se creyó que el fallo iba a salir favorable, por eso construyeron, pero salió desfavorable y ahora esas estaciones deben desaparecer”, aseveró Estigarribia.

El abogado agregó que la Municipalidad de Asunción debe pedir una aclaratoria sobre la situación y que tiene poco tiempo desde la notificación.

“La propia Municipalidad debe hacer cumplir la normativa y sobre el fallo debe pedir una aclaratoria”, indicó.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Desde la Corte señalaron que el primer fallo, por el rechazo, solo se emitió debido a que la Cadipac no tiene legitimación para recurrir, puesto que se trata de una agrupación y no de un pedido particular, como lo hicieron las demás gasolineras.

Fueron cinco los accionantes ante la Corte y hasta el momento, solo se dieron a conocer los dos fallos, por lo que, teniendo en cuenta la argumentación de los ministros, se espera que las demás resoluciones también favorezcan a las estaciones de servicio.

En tanto, Benito Torres, director jurídico de la Municipalidad de Asunción, cuestionó a la Corte Suprema de Justicia por poner a la Comuna “en una situación que afectará a la seguridad jurídica”.

Torres acotó que proyectan una nueva ordenanza municipal que contará con más exigencias para todas las gasolineras. “Con la nueva ordenanza existen mayores exigencias en donde todas se deben adecuar, las existentes y a futuro, con un trabajo técnico y elaborado”, puntualizó.

Es un antecedente negativo (...). Nos deja con las manos atadas, ya que limita atribuciones inherentes al Municipio. Óscar Nenecho Rodríguez, intendente de Asunción.

Esto (el fallo) significa que las estaciones de servicios no deben estar ahí, no importa la inversión de la construcción. Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista.