Comuna esteña insiste en necesidad de ordenar el microcentro comercial

La Municipalidad de Ciudad del Este aclara que no tiene intenciones de suprimir paradas pertenecientes a unidades del servicio de transporte alternativo (furgonetas) ubicadas en el microcentro comercial de la localidad. La aclaratoria se explica ante los constantes rumores que circulan entre los trabajadores, situación que generó malestar en el sector.

Se realizó una reunión de trabajo en la Dirección de Tránsito de la Comuna local entre el propio jefe comunal, Miguel Prieto Vallejos, y trabajadores del volante. Dirigentes y asociados de las diferentes paradas de transporte alternativo expresaron su apoyo a la gestión municipal y manifestaron el deseo común de trabajar por el mejoramiento de la ciudad. Del encuentro también participaron el director de Tránsito, Alberto Espinoza, y el jefe de Transporte Público, Nilson Acosta.

El objetivo del encuentro fue desmentir falsos rumores sobre la inhabilitación de sus paradas, aseguró el intendente, que enfatizó su total apertura para el diálogo, el acercamiento entre todos los sectores para trabajar por el desarrollo sustentable de Ciudad del Este. “Mi intención no es perjudicar a ninguna persona, a ningún sector”, aseguró.

El intendente explicó que el desafío es solucionar el problema del tránsito del microcentro. Destacó la importancia de la reunión teniendo en cuenta que el equipo de gestión es nuevo, pero que tiene la predisposición de buscar soluciones mediante el diálogo, la participación con enfoque al bienestar colectivo y la mutua cooperación.

NECESARIO. Enfatizó que por el bien de la ciudadanía es necesario poner punto final a las peleas por cuestiones sectarias con un “borrón y cuenta nueva”.

Planteó trabajar juntos, activando los recursos disponibles mediante el aumento de la recaudación que se registra actualmente para el mejoramiento de la ciudad, como la iluminación total para la reactivación del comercio nocturno con el fin de potenciar el microcentro.

Los dirigentes se expresaron en forma unánime a favor de la gestión al manifestar que se está notando una buena intención por parte del Gobierno Municipal de hacer bien las tareas, en el sentido de poner orden en el sector de transporte público, combatir los hechos irregulares y poner fin a la corrupción que también afecta al sector.

Los trabajadores también expusieron sus dificultades referentes a estacionamiento. No faltaron las quejas por la actuación de la Patrulla Caminera, que desde febrero pasado volvió a ingresar al microcentro de Ciudad del Este, luego de 10 años.

Las quejas también alcanzaron a los agentes de tránsito, a quienes exigieron un control más eficiente sobre transportes ilegales, furgonetas que sin ninguna habilitación operan en el microcentro con total impunidad. También presentaron propuestas de solución para el embotellamiento y la circulación vehicular, así como ideas para evitar los privilegios y los sobornos que siguen registrándose.

Al recordar que existe un precedente de informalidad por un tiempo muy largo, reconocieron la tarea de los directores de Tránsito y Transporte, en su esfuerzo para la regularización de las habilitaciones y de las documentaciones.

Contribuir

Julio Rivas, representante del sector, dijo que la intención es trabajar con el intendente y las dependencias del control del servicio de transporte público. Aseguró que la idea es sumar y no generar nuevos focos de conflictos. Dijo que más problemas la ciudad no necesita. “Venimos para sumar, no a restar, a saber en qué podemos contribuir para que el tránsito sea más fluido y para hermosear nuestra ciudad, desde un principio estamos trabajando con los directores y nos ponemos a disposición de esta administración para el bien del municipio”, manifestó Rivas.

El encuentro sirvió para un diálogo ameno entre el intendente, los directores del área y la mayoría de los transportistas, quienes coincidieron en manifestar el anhelo de todos de acompañar el crecimiento de Ciudad del Este.