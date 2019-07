Comuna esteña desarrollará plan de ordenamiento territorial con gremios

El plan será socializado a modo de consulta a los diferentes gremios y la opinión pública en esta semana.

No obstante, la intención es trabajar de un plan marco con apoyo de estudiantes de la Universidad Nacional del Este, además, de los gremios empresariales, para buscar soluciones definitivas a los problemas en diferentes áreas de la Comuna, incluyendo el mejoramiento del control de los ingresos para evitar las fugas en las recaudaciones de la Municipalidad. Para el efecto, Prieto prevé una primera reunión este martes con representantes de la Facultad Politécnica y de Ciencias Económicas.

“No podemos estar haciendo una solución que la semana que viene tendremos que cambiar porque esta mal. Todos esos errores son costosísimos y políticamente también nos desgastan mucho. No tengan duda en consultar, que técnicamente les podemos dar asesoramiento científico. Las soluciones técnicas las daremos, no porque queremos, sino porque son utilizadas en el mundo, para eso hemos hecho la facultad”, dijo el arquitecto Luís Vernaza, quien ofreció sus conocimientos para apoyar a la Dirección de Área Urbana de la Comuna.

Vernaza es miembro de la Cámara Técnica de Infraestructura del Consejo de Desarrollo del Este (Codeleste), gremio que interactúa con organizaciones similares de otras ciudades de la Triple Frontera.

CIERRE DE PASO VEHICULAR. Por otro lado, existe preocupación de gremios de empresarios con relación al cierre del paso vehicular a través del estacionamiento del Shopping del Este, que fue clausurado por la Municipalidad de Ciudad del Este, porque afecta a socios de algunos gremios de empresarios, que plantearon la reapertura por tratarse de uno de los accesos alternativos al Puente de la Amistad, además de ser la entrada para descarga de mercaderías a los comercios del sector.

La Comuna no tiene intención de rehabilitar el paso irregular, de acuerdo con lo expresado por Sebastián Martínez, director de Desarrollo Social de la Municipalidad. No obstante, el empresario Said Taijen, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios, pidió al intendente que dialogue con los propietarios de los shoppings del Este, Box y París, y que considere que los complejos aglomeran a muchos empresarios.

El intendente había denunciado en la semana pasada que intermediarios de los propietarios de los shoppings mencionados planteaban una reunión, para luego acusarlo de extorsión en conocimiento del Ministerio Público. Estos complejos están instalados en el área donada a los mesiteros, pero fueron concesionados por la administración anterior a empresarios. La recuperación del espacio fue promesa de la campaña política de Prieto.