De ese modo, sus ofrendas no son limosnas verdaderas, ya que estas proceden de lo que uno posee, no de lo que le sobra, y que en el fondo no lo valora. Por lo tanto, esa limosna no suponía un sacrificio, sino que era más bien un signo de ostentación.

Así se hacen también ellos ladrones, pues se apoderan de una gloria humana que no les corresponde. No practican la limosna como el Maestro había enseñado: “Cuando des limosna no lo vayas pregonando (...), que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna quede en lo oculto”.

Sin embargo, entre aquella gente apareció una “viuda pobre”, no para pedir, que hubiese sido lo más normal, sino para echar dos pequeñas monedas, que era todo lo que tenía para su sustento.

Ciertamente, el tesoro del Templo se iba a enriquecer mucho más con las grandes cantidades de los ricos, de modo que las dos pequeñas monedas de la viuda parecían insignificantes e innecesarias. Pero esa limosna llegó a su destino, porque en una colecta, “al que tiene buena disposición se le acepta lo que tiene, sin importar lo que no tiene” (2 Corintios 8,12).

San Josemaría meditó esta escena evangélica y escribió: “¿No has visto las lumbres de la mirada de Jesús cuando la pobre viuda deja en el templo su pequeña limosna? Dale tú lo que puedas dar: no está el mérito en lo poco ni en lo mucho, sino en la voluntad con que lo des”.

(…) Con ese gesto, la viuda se ha hecho rica ante Dios (cf. Lucas 12,21). Para el Señor, esa mujer “ha echado más que todos”.

En ese sentido ha hecho como Jesús, que «siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para que vosotros seáis ricos por su pobreza».

