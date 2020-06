Cómo me vuelvo a emplear

En la fase 1 fue como si nos llegó un tsunami y estábamos bajo el agua buscando sobrevivir reorganizando vida y trabajo para no enfermar. En la fase 2 salimos a la superficie y vimos que las empresas cerraron, como no tenían ingresos buscaban reducir gastos, suspendieron contratos y despidieron gente, mientras, flotamos sin rumbo todavía enfocados en no enfermarnos. En la fase 3 ya estamos más libres del estrés sanitario y empezamos a mirar dónde desembarcar para continuar con nuestras vidas. La incertidumbre sobre el futuro de las empresas y del trabajo es gigante a medida que las empresas van retornando al famoso nuevo normal que no está claro aún, pero ya nos desafía a mirar el tema del trabajo de manera muy diferente.