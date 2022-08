Como empresarios podemos hacer mucho más

-Un 50.000. Muchos me dan dos mil’i nomás y les cuido desde las 8:00 hasta la 4 o 5 de la tarde. No me quejo, pero en cualquier estacionamiento le van a cobrar 5.000 la hora. Limpio también su parabrisa.

-¿Aguanta eso para comer?

-Y sí… se hace lo que se puede.

Otro hecho que me impactó

Una ancianita empujando el carrito de cartones que va recogiendo por mi barrio, “mi hija y yo comemos de esto”.

Estamos viviendo tiempos muy difíciles en nuestra patria querida. La pandemia desnudó una realidad de miseria que se potenció con la disminución de empleo.

Tanto el Estado como una parte del empresariado son culpables de la pobreza extrema que obliga a nuestros compatriotas a recorrer las calles, buscando una changuita para poder comer. Vendedores independientes ofreciendo sus productos de casa en casa. Estas personas pertenecientes a grupos vulnerables: adolescentes, adultos mayores, entre otros, conforman gran parte de los empleos informales.

¿Sabían que un gran porcentaje de los empleados del país no tiene seguridad social (IPS)?

No quiero poner a todas las empresas en la misma bolsa. Es más, quiero poner de ejemplo a varias de ellas que cuidan celosamente a sus trabajadores.

Muchos empresarios no solo cumplen con las leyes (salario, vacaciones, bonificación familiar, seguro social) sino que otorgan otros beneficios al colaborador/a:

1. Bus de ida y regreso al trabajo; servicio de comedor y desayuno; préstamos sin intereses; venta de productos con descuentos. Uniforme y todos los elementos de seguridad para el trabajo; porcentaje de las utilidades según evaluación de desempeño, y obsequios por cumpleaños y nacimientos.

2. Fiestas, regalos, premios en el Día del Obrero y aniversarios de la empresa. Días libres en fechas especiales.

3. Seguros médicos privados; enfermería equipada y sala de lactancia habilitada; programas de salud.

4. Capacitaciones.

5. Guarderías; trabajo con modalidad home office; estacionamiento interno.

Ustedes, empresarios que nos leen, pueden contarnos los beneficios que aportan a sus colaboradores o tomar como ejemplo algunas ideas del listado para que cada empresa pequeña, mediana o grande pueda implementarlas según las posibilidades, el bolsillo de cada una y… el desprendimiento generoso de sus directivos.



