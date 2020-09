Comisión de RREE dejará de tratar pedidos de Cancillería

La tirantez hacia el canciller por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado alcanzó ayer un punto tal, que los legisladores acordaron no dar tratamiento a los próximos pedidos de acuerdo para designaciones en el servicio exterior enviados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), hasta tanto no mejoren las relaciones con el jefe de la diplomacia paraguaya.

Los integrantes de la Comisión votaron a favor de postergar por otros 15 días el pedido de acuerdo constitucional para designar embajador ante la Aladi y el Mercosur a Didier Olmedo, actual viceministro de Relaciones Económicas e Integración del MRE, que ya se había postergado la semana pasada.

Esto debido a que el candidato, a quien se le pidió el miércoles 16 pasado un informe sobre los nuevos desplazamientos de puertos francos del Paraguay en Buenos Aires y Rosario, se limitó a enviar una serie de documentos recién antes de ayer.

Para los senadores Carlos Filizzola y Pedro Santa Cruz es relevante tal informe porque están convencidos de que la Cancillería no acompañó debidamente este tema y Olmedo fue uno de los funcionarios que, por el cargo, debieron defender los intereses del Paraguay con respecto a los citados puertos francos. Los senadores dudan de que con ese antecedente pueda confiársele la representación ante la Aladi y el Mercosur.

El proceso de resquebrajamiento entre esta comisión asesora de la Cámara Alta y el ministro de Exteriores, Antonio Rivas Palacios, fue dándose meses después de asumir este el cargo, en julio del 2019, en plena crisis política que llevó a su antecesor, Luis Castiglioni, a renunciar.

Según la presidenta de la Comisión, Lilian Samaniego, el origen de la rispidez entre los senadores y el ministro Rivas es el proyecto de modificación de la Ley 1335 “Del Servicio Diplomático y Consular”, promovido por sus colegas, con el objetivo de modernizar la norma que data de 1999.

Samaniego dijo ayer que el ministro no escucha y tampoco ha aceptado lo que habían acordado en marzo, en una reunión, de conversar anticipadamente con ellos sobre los candidatos a jefes de misión antes de enviar los pedidos de acuerdo para su dictamen por la Comisión de RREE. “Es una persona que no sabe escuchar, no sabe buscar consensos”, expresó.

El senador Castiglioni afirmó que el problema no está en la Comisión, sino en la Cancillería. “Es muy difícil trabajar de esta manera, cuando no se oyen las peticiones que se hagan desde esta Comisión. Tendríamos que buscar la manera de subsanar esto y que la relación sea más fluida. Si no, vamos a estar teniendo este mismo problema ante cada propuesta que venga de esa institución. Inclusive puede subir de tono”, manifestó y se ofreció a mediar para superar el inconveniente.

Quien no se ahorró palabras para calificar al canciller fue el senador cartista Antonio Barrios: ”Es el ministro más débil del gabinete de Mario Abdo. Es un canciller que no tiene carácter”, expresó. El miércoles próximo, Samaniego presentará un diagnóstico sobre el MRE.

Entretanto, hay un silencio de parte de la Cancillería y del gremio de los diplomáticos.