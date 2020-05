Comisario habría agredido a obstetra que exigió tapabocas

La obstetra Blasia Anzoategui denunció al comisario Ortigoza por agresión ocurrida luego de que pidiera al uniformado que usara tapabocas para ingresar de acompañante al servicio de Urgencias.

Según la obstetra Blasia Anzoategui, cerca de las 21.30 se presentó la hija del comisario a una consulta de obstetricia. La mujer fue inspeccionada por la doctora y derivada a observación en estado estable.

“Cuando voy para controlar a la paciente me encuentro con el señor en el Servicio de Urgencias y le pido que se ponga el tapabocas, momento en que ya empezó al alzar la voz, por lo que dije que si no tenía la mascarilla aguardara afuera”, narró.

La especialista comentó que esta situación causó el enojo del agente policial que argumentó que no tenía el tapabocas porque se trataba de una urgencia.

El hombre, en aparente estado etílico, no quiso esperar afuera. "Él me siguió y me agarró del brazo, tuvimos que forcejear y me dejó marcas de sus dedos en el brazo", contó la afectada.