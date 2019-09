Comedias, dramas y más obras copan salas de teatro

Drama y humor. La obra La ex de mi ex llega hoy y mañana.

Es una comedia romántica en tributo a Shakespeare, empleando características de sus obras. La historia se inicia con tres mujeres que deciden escapar de sus desdichadas vidas al lado de los hombres, huyendo a una isla desierta donde iniciarán otra historia.

La ex de mi ex llega a Casa Mayor (Malutín 263) hoy, a las 21.00, y mañana, a las 20.00. Comedia dramática sobre cómo los caminos de dos mujeres, ex de un solo hombre, pueden cruzarse y derivar en un acuerdo inesperado. Tiques a G. 80.000.

MÁS. La cotidianidad de siete individuos en constante relacionamiento y crecimiento se presenta en la pieza Cuerpo presente, que sube a escena hoy, a las 21.00 y mañana, a las 20.00, en el local Estero Bellaco (Guillermo Arias 302). Entradas a G. 30.000.

Por otro lado, una historia dramática de supervivencia ambientada varios años en el futuro de un conflicto bélico mundial, es la temática abordada por SED Sindicato de los eternos desplazados que se presenta hoy, a las 21.00, y mañana, a las 20.00, en la Manzana de la Rivera (Ayolas 129). Entradas a G. 35.000 y G. 50.000.

Hoy, a las 21.00, y mañana, a las 20.00, llega Arroz con leche, en la Alianza Francesa (Mariscal Estigarribia 1039 casi EEUU), con entradas a G. 70.000 (anticipadas en Red UTS) y G. 90.000. La obra plantea que el sabor del amor perdura casi siempre venciendo al tiempo, a través de historias que se reanudan tras un tiempo.

Un tributo al músico José Asunción Flores, en una historia con tintes de humor, reflexión y dramatismo llega en forma de unipersonal con el título El pan y la guarania, de Mario Casartelli. Se presenta hoy, a las 21.00, y mañana, a las 20.00, en la Manzana de la Rivera. El acceso cuesta G. 50.000.

El show musical Lia Live, con una historia infanto-juvenil, llega hoy y mañana, a las 18.00, en el Teatro Latino (Tte. Fariña casi Iturbe). Entradas a G. 35.000.



Obras teatrales en cartelera

1. La ternura

2. La ex de mi ex

3. Cuerpo presente

4. SED Sindicato de los eternos desplazados

5. Arroz con leche

6. El pan y la guarania

7. Lia Live

