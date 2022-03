Combustibles: EEN no define receta para capitalizar fondo

El subsecretario de Estado subrayó, no obstante, que todavía no se definió cómo se haría la capitalización inicial para que la herramienta entre en funcionamiento, ni de cuánto sería. Si bien la opción más factible sería mediante la toma de nueva deuda o el redireccionamiento de créditos ya existentes, desde el EEN no descartan tampoco utilizar ingresos genuinos o aportes de las binacionales. Haas prefirió no dar mayores detalles en ese sentido, ya que primero deben presentar la propuesta oficial al primer mandatario y tener su autorización.

Pedido. El presidente de la República había convocado el martes pasado a las cabezas del Equipo Económico para analizar mecanismos que permitan mitigar el impacto de las sucesivas subas del combustible en la economía familiar. Solo en los últimos 12 meses, los datos del Banco Central indican que el precio aumentó casi 40%, lo que se está agravando por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

En ese sentido, el ministro de Hacienda y jefe del EEN, Óscar Llamosas, había anunciado que los trabajos se darían en dos frentes. Por un lado, se está viendo la posibilidad de compras directas con países productores, lo que evitaría el sobrecosto por la participación de intermediarios; por el otro, se estudia la creación de un fondo de contingencia que responda ante coyunturas externas complicadas.

Esta última herramienta, según las experiencias regionales, funcionaría de forma parecida al subsidio al transporte público; es decir, sería una subvención a los emblemas para que la venta al público sea a menor costo. Así, cuando el precio del crudo sube por encima de un monto a determinarse, el Estado interviene para atenuar el alza y evitar un golpe a la economía familiar.



El Gobierno está viendo experiencias de la región para la creación del fondo que busca mitigar las subas del crudo. Tarea pendiente es definir de dónde saldrá el dinero inicial para su puesta en marcha.



La Cifra

39,8

por ciento subió el precio de los combustibles solo en los últimos 12 meses, según los datos del Banco Central del Paraguay.