Comando de Ingeniería retira máquina de obra municipal

Estanislao Ovelar, secretario de obras de la Gobernación, indicó que la institución militar retiró su maquinaria, porque hubo una mala información respecto al trabajo que realizaba en la zona urbana. “Los vecinos pidieron a la Gobernación realizar esta obra de canalización hasta el Club Hípico, por las inundaciones que sufren, por eso, le pedimos al Comando de Ingeniería su apoyo, pero nada tiene que ver con la obra adjudicada”, señaló.

La obra de canalización de la Avda. Boquerón fue adjudicada a la empresa Conserpar, en diciembre del 2016; sin embargo, la obra fue abandonada meses después. Según el contrato, el costo de canalización fue de G. 202.000.000, que fue el ahorro posibilitado por la maquinaria militar y combustible de la Gobernación.

La Municipalidad de Concepción emitió el lunes un comunicado en el que explica que la obra de la Avda. Boquerón fue parada por cuestiones administrativas, y que la empresa Conserpar tuvo un avance de obras del 22%, al igual que el pago. Señala que los pagos se realizan conforme al avance de las obras.

Minutos después del comunicado lanzado en las redes sociales, el intendente Alejandro Urbieta, informó que la obra no culminó por disposición de recursos y que tiene un avance del 60%, y que le pagaron incluso un poco menos que esa cifra.

“Primeramente quiero aclarar que en ningún momento hubo pago doble de la obra, en segundo lugar, decir que la obra todavía no terminó, si bien es cierto que tenía un plazo para terminar y no concluyó porque los recursos se van disponiendo, y son tres, cuatro, cinco obras que fuimos encarando y esa obra aún no culminó, tiene un avance de 60%, y, por ende, en el mejor de los casos pagamos 60%, creo que estamos un por debajo luego del 60%”, sostuvo Urbieta.

El intendente indicó que no hay doble pago y que en algún momento, cuando Conserpar prosiga la obra, se verá la posibilidad de descontarle el costo de la canalización. (J.R.)