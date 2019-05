Comandante no tenía información del operativo y dio justificaciones

El comandante de la Policía, Walter Vázquez, manifestó que no tenía ningún conocimiento sobre el operativo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) donde fueron detenidos siete policías, tras hallar una pista clandestina, una avioneta y 300 kilos de cocaína en San Pedro.

“Hablé con la fiscala del caso (Lorena Ledesma) y hay un fiscal que autorizó. No sabemos. Tenemos que enterarnos bien de lo que realmente ocurrió”, expresó el alto jefe policial.

Sus declaraciones fueron vertidas luego del acto de egreso de efectivos policiales en la Agrupación Especializada.

“No sé. Hay un fiscal Delfino de la zona de San Pedro”, señaló el comandante.

Sin embargo, el fiscal Federico Delfino desmintió al comandante en un tuit: “Aclaro que no autoricé ningún procedimiento en la zona de Gral. Resquín, creo que el comandante de la PN se confundió con otro colega al dar mi nombre y apellido”.

Por su parte, el alto jefe policial insistió en que el procedimiento se llevó adelante y que mantuvo una comunicación con el director policial de la zona, Cristino Aranda, respecto a las personas detenidas y el avión incautado.

“A partir de ahí surgió todo. Hay gente de la Senad, también policías. No tengo el informe a mano”, aseveró.

Cuando se le insistió en qué exactamente estaban haciendo los siete policías en el lugar, el comisario Vázquez respondió: “Puede estar el policía ahí. Si nosotros somos Policía Nacional”.

Vázquez señaló que en la conversación que mantuvo con la fiscala, esta le comentó que había policías detenidos. “Vamos a investigar lo que realmente ocurrió. No me pudo contar (qué hacían los policías en el lugar). Solamente me pidió apoyo”, enfatizó el comandante.

Acotó que no se sabe si hubo celos de por medio entre las instituciones (Policía versus Senad).