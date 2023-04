Colorados deciden sobre impunidad o justicia hoy con juicio a Bogarín

Pero el desafío ni siquiera son los votos, que se sabe que no alcanzan por falta de apoyo de miembros de las dos bancadas coloradas, sino que haya cuórum. Los diputados están enfocados en sus actividades electorales y esta semana están al tope con sus últimos recorridos y cierres de campaña.

Para aprobar el libelo acusatorio y poder remitirlo al Senado para el juicio político se necesitan de dos tercios de los votos de los presentes, es decir, si están los 80, se requieren de 53.

La convocatoria para la primera sesión es a las 09:30, en la que se realiza la interpelación al nuevo viceministro de Transporte Óscar Stark, por irregularidades en el pago de subsidio a transportistas, pasajeros fantasmas y reguladas, denuncias hechas bajo la gestión de Víctor Sánchez, predecesor de Stark y destituido del cargo.

Seguidamente será tratado el enjuiciamiento a Bogarín como segunda sesión, y el orden del día adelantado, como tercera sesión, ya que el miércoles ya no habrá convocatoria a causa de la proximidad de las elecciones, previstas para este domingo 30 de abril.

Los votos. La bancada de Honor Colorado se posicionó en contra del juicio político e incluso intentaron postergar el tratamiento para luego de las elecciones.

La bancada de Fuerza Republicana está dividida con algunas individualidades apoyando la destitución de Bogarín, como es el caso de Roberto González, quien también es miembro del CM, institución que pidió la renuncia del abogado. También Hugo Ramírez y Mario Varela.

Blanqueo. Está dicho que no habrá votos en caso de que se trate el juicio. La oposición considera que los colorados buscan salvar a Bogarín, quien siempre fue una ficha cartista en el CM, desde su elección como representante del Gremio de Abogados.

El impulsor del juicio Pastor Vera Bejarano, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), cree que existe una “manifiesta” intención de algunos sectores de la Cámara de Diputados de blanquear a Bogarín.

Ángel Paniagua, de Fuerza Republicana, dijo públicamente que su voto sería en contra por falta de causales y en esa misma posición están los cartistas.

Vera Bejarano lamentó que muchos de sus colegas digan que las causales no son suficientes. “Las causales son públicas y contundentes. A estas alturas ya no pueden seguir desconociéndolas, están fundadas y tenemos la obligación de tratar con seriedad y no dejar que otro Estado nos cuente que tenemos corruptos impunes. Los integrantes del CM, en una sesión histórica, pidieron su renuncia, apartamiento, gremios de abogados le retiran su confianza”, subrayó.

La principal causal es el caso del fiscal Jorge López, destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por supuesto mal desempeño luego de haber sido denunciado por el funcionario judicial Vicente Ferreira. En el libelo se acusa a Bogarín de mal desempeño por no haberse apartado de este enjuiciamiento siendo que su amigo era denunciante del fiscal.

Además, López había imputado a Vicente Ferreira y otros por falsear el contenido de una notificación al Ministerio Público con el ánimo de favorecer a un procesado por abuso sexual a una niña que luego fue condenado.

53 votos se necesitan, si están los 80, para aprobar el juicio político a Jorge Bogarín en la Cámara de Diputados.