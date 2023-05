Coinciden en que ANDE carece de recursos y no puede reducir tarifa

“La ANDE tiene compromisos importantes que con lo que recauda no está pudiendo cumplir. Por informaciones del propio presidente (Félix Sosa), se atrasó en algunas facturas de compra de energía con Itaipú. Eso evidencia que su flujo de caja no está bien”, declaró Cáceres, ex gerente técnico de la ANDE.

El profesional añadió que la administración eléctrica necesita dinero, por la deuda de USD 200 millones y porque además los entes estatales le deben USD 60 millones. Además, la entidad tiene que transferir este año USD 20 millones a Hacienda por los aportes intergubernamentales. Explicó que los USD 104 millones representan apenas, más o menos, 7% dentro del presupuesto de la ANDE, que está en el orden de los USD 1.550 millones este año. “Supongamos que la política sea transferir el beneficio a los clientes, entonces la tarifa debería disminuir para todos en 7%, es demasiado poco”, afirmó Cáceres.

Más. Por su parte, el doctor Oxilia Dávalos insistió en que la ANDE necesita cobrar lo que los clientes le están debiendo. “Es realmente muy elevada la morosidad, y tiene que aplicar todas las estrategias comerciales para limpiar esa cartera de morosos”, justificó.

Con relación a la tarifa propiamente de la ANDE, recordó que la institución viene sufriendo diversos golpes desde el punto de vista financiero, y sus finanzas no están muy bien. Añadió que el hecho de que se haya conseguido reducir la factura de Itaipú para la ANDE no significa que eso se deba transferir de manera inmediata al usuario. “Si se reduce un 20% lo que paga la ANDE a Itaipú, en términos de contratación de potencia, entonces se podría reflejar a lo sumo en aproximadamente un 6,7% para el usuario final. Eso si la ANDE estuviese equilibrada desde el punto financiero”, aclaró Oxilia Dávalos.

Además, el experto precisó que la ANDE viene asumiendo deudas importantes, ya sea mediante bonos o préstamos internacionales, para cubrir el déficit en infraestructura eléctrica, y aunque estos se consigan con intereses razonables, “se tienen que pagar”.



200

millones de dólares es la deuda de los clientes particulares con la ANDE, morosidad que significa el 31%.



104

millones de dólares ahorrará la ANDE este año por la disminución de la tarifa de Itaipú a USD 16,71 kW/mes.