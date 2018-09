"Clínicamente Rojas está bien"

En contacto con el programa Fútbol a lo Grande, Monumental 1080 AM, el doctor Aldo Martínez, quien quedó en São Paulo para acompañar a Rodrigo Rojas, manifestó que más allá del corte que sufrió el volante azulgrana, no se detectó ninguna otra lesión de gravedad.

“Rodrigo quedó internado doce horas en observación, se realizó los estudios correspondientes, no hubo síntomas preocupantes y entonces se le dio el alta. Se le hizo una tomografía anoche, y hoy otra. Clínicamente está bien”, comentó el médico.

Seguido el galeno, que arribó al país en la tarde de ayer con el jugador, profundizó: “La tomografía mostró que no había ningún tipo de lesión encefálica ni ósea. No tuvo ninguna sintomatología neurológica. Lo que sí tuvo son once puntos de sutura por la dimensión del corte que sufrió en ese golpe”.

Lúcido. Según explicó el médico del Ciclón, después del golpe no perdió el conocimiento en ningún momento. En todo momento estuvo consciente y no tuvo ninguna reacción que genere preocupación en ese momento. “Él se siente bien, pero está cansado, porque no durmió nada por todo lo que se estuvo realizando para conocer su estado por el golpe”, apuntó.

Consultado cuáles son los pasos a seguir a partir de este momento, Martínez explicó que lo observarán día tras día. “Ahora todo será prevención, reposo por unos días y será controlado día tras día para ver cómo va.

Dar un tiempo exacto para volver a jugar es muy difícil, porque se depende mucho de la evolución que vaya teniendo el jugador. Además hay que tener en cuenta que la zona del golpe es de mucho contacto y por eso hay que tener más cuidado”.

Por otra parte, el médico fue consultado sobre la situación de Juan Aguilar, quien al final quedó fuera por enfermedad. “Juan Aguilar está con un cuadro de influenza, pero ya está evolucionando de forma favorable”.