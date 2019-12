Clasifica, pero

El Escobero fue más efectivo desde los 12 pasos, en el cual el portero Víctor Samudio fue el destacado al taparle el último penal al volante danzarín Hernán Fredes para conseguir el ansiado triunfo, que no se pudo dar en los 90’, donde protagonizaron un partido bastante apretado y con escasas situaciones frente a los arcos.

Síntesis. Sol jugó con V. Centurión; G. Velázquez, I. Villalba, M. Portillo y F. Cobos; R. Ruiz Díaz (86’ H. Fredes), E. Ferreira, J. Mendoza y L. Ortiz (46’ F. Jourdan); M. Pardo y G. Chávez (68’ N. Viera). DT: P. Escobar. Capiatá: V. Samudio; A. Martínez, F. Valdez, D. Menghi y C. López (80’ M. Fernández); J. Irrazábal, C. Sosa, W. Rodríguez (83’ L. Cáceres) y S. Vergara; I. Saldívar (38’ R. Villagra) y J. Marabel. DT: C. Recalde. Estadio: Luis Salinas, de Itauguá. Árbitro: Carlos Amarillas. Líneas: Carlos Valdovinos y Lucio García. Gol: No hubo. Amonestados: 40’ J. Marabel, 54’ W. Rodríguez y 76’ F. Valdez (C).

Penales: Anotaron para Sol: N. Viera, M. Pardo, F. Jourdan, V. Centurión e I. Villalba. Fallaron: J. Mendoza y H. Fredes. Anotaron para Capiatá: C. Sosa, L. Cáceres, J. Marabel, A. Martínez, S. Vergara y M. Fernández. Falló: J. Irrazábal.