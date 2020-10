Clases virtuales terminan hoy en la primaria, según calendario del MEC

NOTA A MIGUEL MARECOS..SINADI 04-10-2013Photo by Raul Cañete Ultima Hora

De acuerdo con las orientaciones para el cierre del año lectivo brindadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), hoy culminan las clases virtuales combinadas con tareas de retroalimentación en el primer y segundo ciclo de la Escolar Básica.

A esta altura del año ya debieron darse todas las capacidades de acuerdo con cada grado, según el documento dado a conocer tras el último Aty Guasu de la semana pasada. Además, el MEC prometió cuadernillos para las retroalimentaciones que deben continuar para luego tomarse las evaluaciones en este nivel y cerrar oficialmente el curso el 30 de noviembre próximo. Estos materiales –aseveran– nunca llegaron a las comunidades que no acceden a las plataformas virtuales. “Tanto las actividades de retroalimentación como las clases virtuales continuarán de forma simultánea hasta el 23 de octubre (hoy), fecha en que se prevé sean completadas las capacidades esenciales de cada grado. A partir de esa fecha se desarrollarán exclusivamente clases de retroalimentación”, indica el documento del Ministerio. En cuanto a las evaluaciones, se propone un calendario desde el Ministerio, pero cada institución educativa puede hacer sus propuestas. Sobre el portafolio de evidencias que tiene un peso del 50%, según las orientaciones, el viceministro de Educación, Robert Cano, aclaró que cada profesor tiene la potestad de ajustar los índices de acuerdo con sus realidades. HUMO Para el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), las disposiciones del MEC son puro humo, ya que difícilmente se lograron las capacidades a estas alturas. “El MEC realizó como siempre estas orientaciones sin consenso con los educadores, que no participamos en el Aty Guasu porque no es un espacio abierto”, lamentó el titular del gremio, Miguel Marecos. Apuntan a una protesta para “poner fin a la improvisación que se da en el Ministerio”.



NUEVO VIRUS DEL SIGLO



Está ocurriendo lo mismo que en la primera etapa, se dan orientaciones que no son acordes con la realidad.



Miguel Marecos,

presidente del Sinadi.