Clandestinidad e ilegalidad

Hay varias realidades yuxtapuestas, superpuestas y entrelazadas en materia de registración de actividades vs. datos en Paraguay. Una de ellas es la clandestinidad simple, la otra son la de los delitos económicos tradicionales y otra más la criminalidad cruenta y asesina. Todas ellas conforman simultáneamente estructura y coyuntura, confluyendo e influyendo una en otra y viceversa, encauzando procesos existenciales. Pretender hacer valer solamente una de ellas o, peor, una sola parte de una de ellas, es ver solo lo visible, por ejemplo, la cara iluminada de la Luna o solo una parte de ella. La cara oculta no se la ve. Peor es el caso de aquellos otros lejanos sistemas solares en la Vía Láctea o más allá de ella. Ni siquiera se los ve, ni en su parte iluminada ni en la oculta. Es más, algunos ni siquiera tienen noción de su existencia. Pero, como la humanidad lo ha evidenciado a lo largo de miles de años de hechos comprobados y de intuiciones acertadas, no solamente lo que se ve existe: Lo que no se ve, puede tener aún mayor magnitud y más importancia que lo percibible a simple vista.