Ciudadanos piden insumos frente al Hospital de Misiones

“Reclamamos a raíz de la muerte de un bebé, porque creemos que hubo negligencia; además, faltan insumos. No puede ser que no haya disponibilidad presupuestaria y que no se compren medicamentos, esto lo sentimos en carne propia de todos los que usamos constantemente este servicio, además existe lentitud para ser trasladados en ambulancia”, expresó Mario Talavera, uno de los ciudadanos.

Otro de los presentes mencionó que la atención en el hospital es buena, pero faltan profesionales y medicamentos, pues cuando se internó su familia tuvo que realizar actividades para costear los gastos. “Es una infraestructura grande, pero sin medicamentos básicos como enalapril. Faltan profesionales terapistas, entre otros. A mí me atendieron bien, pero por la falta de medicamentos mi familia tuvo que hacer actividades para costear los gastos, G. 4.700.000 gastamos, estuve 14 días internada”, dijo Ninfa Acosta.

En tanto, la directora del hospital salió a hablar, les explicó la situación y desmintió negligencia médica, pero admitió la falta de especialistas y una terapia más avanzada para la zona, pues con la que se cuenta es intermedia.

“Con respecto al caso fueron dos recién nacidos de 27 semanas, muy inmaduras, fueron trasladados a Asunción; uno, de 950 gramos, sigue con vida; la niña, de 1.000 gramos, falleció en el traslado. Esto ocurrió el miércoles. Necesitamos terapia intensiva, lo que tenemos es de mediana complejidad, nos faltan algunos especialistas y una terapia de mayor complejidad, desmiento negligencia”, sentenció Lucy Zarza, directora del Hospital Distrital de San Ignacio, Misiones. VR