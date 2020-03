Cinta nacional Matar a un muerto llega mañana a las salas de cine

Con dirección y guión de Hugo Giménez, está protagonizado por un lado por Pastor. “Es un personaje complejo, muy sicológico, interno, algo le pasa internamente”, describe el actor Ever Enciso sobre el rol que interpreta. Mientras que Aníbal Ortiz, da vida a Dionisio. “Si su compañero habla muy poco, mi personaje mucho menos, es más de gestos, miradas”, resalta al caracterizar su papel. “Vos no sabés por qué ellos están ahí, ya están nomás, la película arranca así”, adelanta Enciso sobre el filme, al mismo tiempo de agregar que utilizó ese contexto para construir su personaje, de la misma manera que Ortiz lo hizo con el suyo. “Lo creé de esa manera, pensando de donde podría haber venido, qué le habrá pasado a su familia, cómo pudo haber llegado hasta ahí”, detalla el intérprete.

La producción estuvo a cargo de Sabaté Films, en alianza con Zona Audiovisual (Argentina), Altamar Films (Francia) y Pandora Film Produktion (Alemania). Son productores asociados Picante, Puatarará Films y El Espejo Cine.

identidad Hablada en un 90% en guaraní, la cinta que se desarrolla en 1978, utiliza un dialecto de tierra adentro, lo que requirió de ambos protagonistas una labor en conjunto con el director y una profesora de guaraní, -hermana de Aníbal-, para generar adecuaciones y adaptaciones en el guion. “Fue un trabajo bastante minucioso para que no se pierda el sentido, íbamos construyendo las palabras, ordenando, haciendo las frases para que al traducir quede todo fluido”, expresan.

El trabajo con el idioma no se limitó solamente al guion, ya que a partir de las modificaciones elaboradas, los actores se abocaron en definir como emplearían eso en sus interpretaciones. “Fuimos definiendo el tipo de guaraní que íbamos a hablar. Son personajes de tierra adentro, no utilizan términos urbanos, entonces empezamos a definir la forma, los acentos, los matices, para que se vea natural”, señala Ever, que además resalta que contó con la ayuda de Aníbal para encontrar el tono adecuado.

Al lidiar de cerca con la muerte en la ficción, ambos manifiestan su relación en la realidad con ella. Aníbal lo encara como un descanso físico. Ever asegura que no le tiene miedo, sin embargo, en el ámbito del filme sostiene que le parecía terrorífico y doloroso, por sus implicancias previas. “A Dionisio le sirvió mucho estar en ese ambiente para seguir siendo él”, dice Ortiz. Sobre las expectativas en cuanto a la reacción del público, los protagonistas señalan que Matar a un muerto inquietará a quien vaya a verla. “Es un drama, toca un tema bastante fuerte, delicado, se trata de una ficción, pero sobre algo real. Se van a sentir afectados”, refieren al mismo tiempo de destacar que los nombres utilizados se refieren a personas reales.