Cinco décadas de trayectoria y la emoción de volver a escuchar

“Solo dormía de 2 a 4 horas, y con el tiempo me repercutió en la pérdida auditiva, eso fue aumentando y fue irreversible, hasta que hace dos años perdí totalmente el oído derecho” aclara.

Esta situación significó sacrificios y dificultades a nivel laboral, según comenta. “Para mí, la audición es una herramienta, un elemento de trabajo primordial, ya que soy actor, director de teatro, televisión y cine”, comenta.

En ese contexto, el actor comenzó a desarrollar una serie de mecanismos para sobrellevar con altura ese drama en su vida.

OBSTÁCULO. La pérdida de la audición significó no solo sortear dificultades en lo físico, sino también sobrellevar presiones y discriminaciones en las relaciones a nivel personal, laboral y afectivo.

“Es impresionante la cantidad de gente con preconceptos hacia cualquier persona que tenga disminuido o le falte uno de los sentidos. Y eso es algo duro y difícil”, señala, y agrega que “nadie se incluye entre esas personas que dejan de lado a aquellos que tienen esta dificultad”, apunta.

A nivel laboral, el director se sintió rechazado para ciertos trabajos, lo que implicaba un desafío. “Un caso concreto fue cuando me llamaron para el primer programa de Bailando por un sueño, que tenía formato mexicano y fui eliminado por no tener la audición completa. Eso es muy triste. Y me dijeron que me convocarían para Cantando, pero les dije que para ese tendría aún más obstáculos”, expresa.

Luego de dos años de tratamientos y preparación para su implante, el mismo se concretó con éxito, logrando la recuperación de la audición por completo. “Volví a escuchar sonidos que ya había olvidado”, dice el director y productor.

PROYECTOS. Núñez comenta que se encuentra en pleno proceso creativo para generar proyectos a ser ejecutados en el 2020. Este año cumple 50 años de actividad profesional, con un bagaje de más de 200 obras dirigidas y actuadas y protagonizando 25 proyectos importantes para televisión.

“Trabajaré la figura de Eligio Ayala, estoy en eso. Junto con un equipo elaboraremos un material y una puesta para el año”, indica entusiasmado.

Igualmente se encuentra abocado en una versión particular del Cantar de los Cantares del Rey Salomón, incluyendo texto de autores nacionales e internacionales.

Para setiembre del año entrante prevé un mega espectáculo que se llamará Miglionírico, en homenaje a Ricardo Migliorisi.

Por otro lado sigue fortaleciendo su escuela El Estudio, con la formación de actores para teatro y también como carrera aparte de televisión y cine; y dirección de teatro, además de continuar con los talleres de teatro con danza y canto.

“También seguimos con los talleres de creatividad infantil, para chicos a partir de 5 años, donde se aprende las diferentes técnicas del arte”, concreta Agustín Núñez.



Perfil

Agustín Núñez es arquitecto y estudió teatro en Brasil y Estados Unidos, y fotografía y escenografía en Colombia. También posee estudios de expresión corporal y actuación en Argentina. Fue cofundador del Grupo de Teatro Tiempo Ovillo en Paraguay, y fundador y director del Centro de Expresión Teatral en Bogotá, Colombia. Trabajó, además, como director artístico de dos filmes y director general del especial para televisión, La Disputa. En Colombia se desempeñó como profesor en varias universidades, y dirigió más de 80 obras teatrales en varios países, así como exposiciones fotográficas.