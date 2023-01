Chofer, ¿qué dices?

El tufo del calor inundaba el ambiente. Pese a ello, el conductor de Bolt estaba de buen humor. Tal vez –creo– para hacer más leve el viaje inició una conversación. Yo no me opuse, generalmente hablo hasta por los codos, aunque parezca lo contrario. En esta ocasión –en un viaje fugaz en medio de la agobiante ola de calor en diciembre pasado– no recuerdo cómo terminamos hablando del sistema de salud y del nefasto servicio del Instituto de Previsión Social (IPS).