China y EEUU declaran tregua de 90 días y suspenden nuevos aranceles

La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump se comprometió con su par chino, Xi Jinping, durante una reunión tras el cierre de la cumbre G20 en Argentina, a echar para atrás un aumento anunciado al 25% desde el 1 de enero de los aranceles a bienes importados de China valorados en 200.000 millones de dólares.

Pekín, por su parte, acordó comprar una cantidad no especificada, pero muy importante de productos agrícolas, energéticos, industriales y otros, añadió la Casa Blanca.

Ambas partes iniciarán nuevas negociaciones comerciales para abordar temas como transferencias de tecnología, propiedad intelectual, barreras no arancelarias, robos cibernéticos y agricultura, señaló.

Si no se alcanza un acuerdo dentro de 90 días, ambas partes acordaron que los aranceles ya vigentes del 10% sí serían aumentados al 25%, dijo la Casa Blanca. Las tarifas que Trump impuso en setiembre llevaron a medidas similares de represalia de China.

Ayer, la prensa estatal china alabó el importante consenso alcanzado por ambos líderes, pero no mencionó el plazo de 90 días. El presidente de EEUU también amenazó con imponer aranceles a otros bienes importados chinos valorados en 267.000 millones de dólares. La relación entre las 2 potencias mundiales parecía empeorar en las semanas anteriores a la reunión en Buenos Aires. “Creo que esto no es un gran avance, es más bien evitar un colapso. No es el peor resultado, pero el trabajo duro está por venir”, consideró Paul Haenle, director del Centro Carnegie-Tsinghua en Pekín. “Los chinos tienen que tomar (las conversaciones) con un sentido de urgencia”.

Como parte del acuerdo, China planteó comenzar a comprar productos agrícolas a productores estadounidenses de inmediato, dijo la Casa Blanca. “Es una oferta increíble”, dijo Trump. “Lo que yo he estado haciendo es poner un freno a los aranceles. China se abrirá. China se librará de las tarifas”.