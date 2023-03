En las afueras del hotel, la presidenta fue recibida por un centenar de partidarios que agitaban banderas taiwanesas y estadounidenses, mientras que otro grupo de simpatizantes del gobierno de Pekín se manifestaban al otro lado de la calle.

Tsai Ing-wen se quedará hasta el jueves en Nueva York antes de partir a Guatemala y Belice. De regreso, hará una parada en California, donde Kevin McCarthy -representante republicano de ese estado- declaró que se encontraría con ella, lo que las autoridades taiwanesas no han confirmado.

Pekín advirtió este miércoles que se "opone decididamente" al encuentro de Tsai con McCarthy y que tomará "medidas firmes para responder" si se da la reunión.

Estados Unidos respondió el miércoles que Pekín no debería tomar la escala de la líder taiwanesa como "excusa" para "reaccionar de forma agresiva alrededor (del asunto) del estrecho de Taiwán".

El consejero de seguridad nacional, John Kirby, reafirmó que la "relación de larga data no oficial con Taiwán" y la política internacional de Estados Unidos con respecto al gigante asiático sigue sin cambios.

China considera Taiwán como parte de su territorio y aboga por tomar su control algún día en nombre del principio de "una sola China", incluso por la fuerza si fuera necesario.

Bajo dicho principio, ningún país puede mantener relaciones oficiales al mismo tiempo con Pekín y con Taiwán.

Sepa más: Las tensiones entre China y Estados Unidos resurgen con nuevas disputas

"Si (Tsai Ing-wen) se encuentra con el presidente de la Cámara de Representantes, (Kevin) McCarthy, será otra provocación que viola seriamente el principio de una sola China, socava la soberanía e integridad territorial de China, así como la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán", declaró Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán.

En agosto de 2022, Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, visitó Taiwán y provocó el enojo de Pekín.

"La presión extranjera no obstaculizará nuestra determinación a estar activos en la escena internacional", dijo Tsai, antes de su viaje.

Después de Nueva York, Tsai continuará su gira de diez días en América Central para reunirse con su par de Guatemala, Alejandro Giammattei, y el primer ministro de Belice, John Briceño, informó su despacho.

Belice y Guatemala figuran entre los trece países que reconocen oficialmente a Taipéi por encima de Pekín, luego de que Honduras cortó el domingo relaciones con Taiwán y reconoció a China.

Para el ministerio chino de Asuntos Exteriores, Washington "actúa ciegamente en connivencia con Taiwán y apoya a las fuerzas independentistas y secesionistas" en la isla.

Taiwan's President Tsai speaks at Taipei Cycle show ahead of US trip_41957052.jpg

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, durante su paso por Estados Unidos el miércoles.

Foto: Ritchie B. Tongo (EFE).