Chikungunya no se transmite por el aire que respiramos ni abrazos

La enfermedad se transmite por la picadura de mosquito, dice tajante el doctor Gustavo Chamorro, titular del Senepa. “El Aedes aegypti es el que transmite la enfermedad. Digamos que lo que está totalmente fuera de contexto es lo que corresponde pensar de que la chikungunya se pudiera transmitir por otra vía que no sea la vectorial”.

El virus del chikungunya se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Si el mosquito se alimenta de la sangre de la persona que padece la fiebre de chikungunya –durante la fase aguda de la enfermedad que ocurre en los primeros 3 a 5 días y está relacionada con la fiebre– y si luego el vector pica a otra persona le transmite la arbovirosis.

¡CUIDADO CON EL MITO! Una de las creencias de que la enfermedad no se transmite por mosquitos impera en el discurso de la población en esta epidemia que ya afectó a más de 70.000 personas. La incredulidad tiene un impacto en la difusión de los mitos que se amplifica en el discurso de las personas que padecieron la enfermedad.

El doctor Chamorro explica que es posible la transmisión del virus de la madre al recién nacido cuando esta presenta fiebre justo al momento del parto o días antes. Pero insiste en que el virus no se transmite durante el embarazo ni a través de la leche materna. “Una transmisión por otra vía que no sea vectorial no es posible y menos por el aire”.

TRANSMISIÓN. Una vez que el mosquito infectado pica a una persona, los síntomas del chikungunya inician generalmente de cuatro a ocho días después de la picadura de mosquitos, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12.

“Hay que tener en cuenta el ciclo del mosquito. El vector, el Aedes aegypti, es el mismo que transmite el dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla. Es un mosquito versátil porque transmite varios virus. Es importante conocer el ciclo. El Aedes en la edad adulto como es hematófago se alimenta de la sangre y si hay un paciente enfermo en el ambiente y el mosquito se alimenta, ese mosquito transmite a otra persona ese mismo virus”.

El Aedes aegypti –explica el doctor Chamorro– puede alimentarse de 3 a 4 personas. “A la vez también puede transmitir a otras tantas personas en el momento de alimentarse. Ese es el proceso del vector que al alimentarse transmite el virus a la persona”.

Efectos. Los síntomas del chikungunya son fiebre repentina y dolor en las articulaciones. Este dolor afecta manos, pies, rodillas, espalda y puede incapacitar a la persona para caminar y realizar otras acciones básicas como abrir una botella.

El dolor puede durar unos días e incluso persistir meses o años. También puede aparecer dolor muscular y de cabeza, así como erupción cutánea, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La enfermedad solo se puede padecer una vez en la vida. “El chikungunya, según la bibliografía y los estudios realizados, deja una inmunidad prolongada y hasta hoy día no se ha derogado esa premisa”.

DOBLARSE POR EL DOLOR. La enfermedad tiene una fase crónica y puede extenderse por dos años en aquellas personas con patologías de base. “Lo que hoy se está viendo y experimentando en nuestro país está correlacionado de alguna forma con la variante del virus que circula que es el africano, que es diferente al que tuvimos en el primer episodio que daba de manera leve. Esta es una variante diferente que presenta este tipo de situaciones. Afecta de manera grave en los extremos de la edad, sobre todo a los recién nacidos y a los mayores de 70 a 80 años, que están condicionados como los grupos de mayor riesgo”.



