Chaco: Perdió su bebé y pasó penurias camino a su casa

Las penurias de una chaqueña. Una mujer indígena –que días antes perdió a su bebé– pasó penurias el jueves pasado mientras estaba siendo trasladada en ambulancia desde Carmelo Peralta hacia su casa en Bahía Negra, Departamento de Alto Paraguay.

En el trayecto el transporte se quedó sin combustible –denunciaron– y el chofer pidió auxilio a un poblador –Amalio Valdez– de Toro Pampa para realizar el auxilio con vehículo particular. En cambio, en un comunicado el Ministerio de Salud Pública (MSP) alegó que la ambulancia no quedó sin combustible, sino que no pudo avanzar por el mal estado de los caminos.