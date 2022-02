Chaco sin camas para Covid, denuncian

Con diagnostico positivo de coronavirus (Covid-19), Enrique Marecos, líder de la comunidad Enxet Sur El Estribo, se encuentra internado hace tres días con respirador en un hospital privado de Loma Plata, debido a que en los hospitales públicos de Villa Choferes y de Teniente Irala Fernández no hay camas disponibles, denunció su hijo Gerónimo Marecos. Esta situación genera un gasto diario de G. 11 millones para la familia de escasos recursos.

“Mi papá está mal, no tenemos otra alternativa que internarlo en el hospital menonita. Estamos pagando mediante deudas que asumimos y con aportes de la comunidad, pero ya no tenemos dinero y ya no sabemos qué hacer. En los hospitales públicos lo único que nos dicen es que no hay lugar para internarle a mi papá”, explicó Gerónimo Marecos, hijo del líder Enxet Sur.