CGR revela irregularidades en Comuna de Pto. Casado en ejercicio 2020-2021

La Fiscalización Especial Inmediata (FEI) aplicada al Municipio de Puerto Casado, Departamento de Alto Paraguay, en lo que respecta al ejercicio fiscal 2020 y 2021, periodo en el cual fue intendenta Yudith Ferreira de Medina, según el informe de la Contraloría General de la República, revela serias irregularidades en las observaciones que muestran el manejo de fondos públicos en el distrito chaqueño.

El informe de CGR es del mes de mayo de 2022, consta de 18 observaciones que salen de la auditoría practicada por el ente contralor, donde se exponen diferencias en ingreso y egreso en las ejecuciones presupuestarias que proceden del primero, segundo y tercer cuatrimestres del 2020 y el primer y tercer cuatrimestres de 2021.

En la siguiente observación se detectaron gastos de unos G. 306.853.000, que corresponden también al ejercicio 2020 y 2021 destinados a almuerzo escolar. Según Contraloría, hubo rendición de cuentas, sin embargo, en las entrevistas realizadas a directores de escuelas por los auditores, manifestaron que no recibieron almuerzo escolar ni kits de alimentos.

Los directores de cuatro escuelas que proporcionaron información a los auditores son la profesora María Crispina Caballero, de la Escuela María Auxiliadora, de la comunidad Km 40; Juan Cándido González, director de la Escuela San Juan Diego, de la comunidad San Isidro Km 39; Marta Ramírez, de la Escuela Santa Teresita del Niño Jesús de Riacho Mosquito; y Mauricio Cabrera Villalba, encargado de despacho de la Escuela Castilla, de la comunidad Castilla, todos de la etnia Maskoy del distrito de Casado.

Además, según los datos de CGR hubo inconsistencias en documentos de respaldos por la adquisición de alimentos escolares en contratos suscriptos con varias empresas proveedoras para las escuelas beneficiadas, donde los directores afirmaron no haber recibido beneficios que se encuadran en la ejecución de recursos del Fonacide.

La auditoría revela que hubo factura pagada y no describe la cantidad, tipo de productos ni precio unitario, los presupuestos presentados están sin fecha, no cuentan con la descripción de los productos ni precios, el acta de apertura no cuenta con la firma del intendente ni los oferentes, el contrato no describe los productos a ser adquiridos ni la cantidad. No cuenta con la autorización del MEC ni con la autorización para el cambio de modalidad de almuerzo a kits de alimentos, la empresa adjudicada no presentó su oferta de qué cantidad o precio se compone cada kit, no se visualiza adenda de cambio de modalidad de almuerzo a kit, donde deben figurar los productos, kilo total y precio por kit; la Municipalidad no realizó el llamado por el portal de la DNCP, por lo que no cuentan con ID.

Otra irregularidad que describe la auditoría es la reparación de aula no ejecutada en la Escuela Básica Nº 4710 Santa Teresita del Niño Jesús, de la comunidad indígena de Riacho Mosquito, que tuvo un costo de G. 65.831.231, la utilización incorrecta de una cuenta bancaria del Banco Continental en la emisión de cheques por un total de G. 92.347.458, de alimentación escolar destinada a los fondos provenientes del Fonacide, desconociendo la finalidad de los mismos y sin respaldo, no ajustándose a las disposiciones legales vigentes según el informe.