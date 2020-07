CGR envía a Fiscalía presunto faltante en Comuna de Ypacaraí

El resultado que arrojó el examen hecho por la Dirección General de Control de rendiciones de cuentas de viáticos y de las transferencias ya fue entregado a la Fiscalía por parte del contralor general, Camilo Benítez y resultó en un reporte de indicio de hechos punibles contra el patrimonio.

De los cerca de G. 2 mil millones de presunto faltante, destacan depósitos en cuenta del BNF - Fonacide que no corresponden a transferencias de Hacienda (2019) por G. 81.652.000. Depósitos a cuenta del BNF que no corresponden por G. 145 millones; otro depósito en cuenta corriente - royalties y compensaciones que no corresponde por G. 439 millones; cheques por valor de G. 719.500.000 que no fueron expuestos en la planilla de rendición de cuentas de los fondos de royalties; gastos corrientes no vinculados a gastos de capital, G. 190.059.206; pagos en concepto de becas sin disposición que habilite a concederlas con fondos de royalties, G. 48.100.000; imputación incorrecta aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro, G. 35 millones y otros dos cuestionamientos por valor de G. 14 millones y otro por G. 315 millones.