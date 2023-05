CFK marca rumbo del peronismo, pero evita señalar un candidato

Durante su intervención, Fernández, quien reiteró la semana pasada su negativa a postularse a los comicios del próximo octubre, resaltó la necesidad de dar un "salto cualitativo" en términos económicos, mediante la articulación de una alianza entre el sector público y el privado que permita "agregar valor e incorporar tecnología".

PROGRAMA. La vicepresidenta aprovechó el acto para sentar los pilares del programa electoral del peronismo, en base a cuatro ejes: redefinición del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), desarrollo de los recursos estratégicos del país, renovación del "pacto democrático" y modificación de la Corte Suprema de Justicia, a la que volvió a atacar con vehemencia.

"Los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema que sea llamada como tal, sin ponerse colorado", aseveró Fernández, envuelta en una dura pugna con el Poder Judicial, agravada desde que un tribunal federal la condenara, en diciembre pasado, a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por corrupción.

En este contexto, la ex presidenta pidió construir "profundidad" territorial y sectorial, en los sindicatos y en las fábricas, en aras de llevar adelante el programa de gobierno "que necesita la Argentina" para aplacar el principal problema, hoy por hoy, del país: la distribución del ingreso.

Las expectativas eran máximas antes del discurso de la vicepresidenta, principal referente de un peronismo que todavía no tiene candidatos potentes en liza, a falta de menos de un mes para el cierre de las listas electorales.

De hecho, la ex mandataria apareció escoltada por algunas de las figuras más "presidenciables" del oficialismo, como el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; o el propio ministro de Economía, Sergio Massa; pero concluyó la alocución sin encumbrar a ninguno de ellos.

Un discurso en que reconoció "diferencias" con el actual presidente, Alberto Fernández, una de las ausencias más sonadas del acto, dada su cercanía personal y política con Néstor Kirchner.

"Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo y que no es necesario explicitarlas, porque lo he dicho (...). A pesar de los errores, equivocaciones o diferencias, este gobierno es infinitamente mejor de lo que hubiera sido otro de Mauricio Macri, no tengo dudas", aclaró.