Cerro y Olimpia en las semis

Cerro Porteño, Olimpia, Afemec y Star´s Club clasificaron a las semifinales de la Liga Premium de FutsalFIFA. El Azulgrana goleó a Deportivo Recoleta 13 a 0 y en el juego de ida habían igualado 2 a 2. Olimpia, por su parte, venció a Ex Ysaty por 3 goles a 1. En el partido de ida también la victoria fue del elenco Decano por 6 a 2.

Pese a la baja temperatura reinante, el viernes, Olimpia jugó su partido a la intemperie, en la cancha que está ubicada detrás del sector Sur de su estadio. No se tuvo en cuenta la disposición de que en caso de baja temperatura, no se puede jugar en cancha que no sea techada.

Star´s Club venció a Exa Immaculée por 7 goles a 2. La ida empataron 1 a 1.

Afemec no pudo vencer a Deportivo Santaní, igualando 4 a 4. En el partido de ida el triunfo fue de Afemec por 8-1. Ahora en las semifinales, duelos de ida y vuelta, Afemec jugará ante Cerro Porteño y Olimpia vs. Star´s Club.

SELECCIÓN. Con la mira en la Liga Sudamericana de futsal que se jugará en Ecuador, la Preselección Paraguaya tiene prevista una serie de movilizaciones ante Costa Rica en setiembre próximo. Carlos Chilavert dio la lista de los jugadores convocados que trabajarán en el polideportivo del COP. Los jugadores son: Gabriel Giménez, Carlos Espínola, Giovanni González, Arnaldo Ortiz, Gabriel Ayala, Enmanuel Ayala, Damián Mareco, Alex López, Hugo Martínez, Pedro Pascottini, Arnaldo Báez, Francisco Martínez, Jorge Espinoza, Rodolfo Román y Ramón Godoy.