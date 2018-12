Cerro va por Muñoz

Tras el partido contra Capiatá, el técnico dijo que tenía muy claro con quiénes contaría y quiénes dejarán de formar parte del plantel principal. Esa lista ya está en manos de los dirigentes. Entre las prioridades figura el arquero Rodrigo Muñoz (36 años), que ya trabajó bajo el mando de Jubero, en Libertad.

El golero tiene contrato con la entidad gumarela hasta fines de este mes de diciembre. Otros liberteños que surgen con posibilidades de fichar por el Ciclón son el creativo Jorge Pollo Recalde (26) y el volante Iván Ramírez (23), hoy en Godoy Cruz de Argentina.

Por otra parte, se negocia la repatriación del lateral derecho Iván Piris (29), hoy en Newell’s de Rosario. A mitad de este año estuvo muy cerca de regresar a Cerro.

DOS HISTÓRICOS. Julio Dos Santos (35) y Santiago Salcedo (37) serán parte del plantel azulgrana a partir de enero próximo. El volante se lesionó jugando por Luqueño, fue sometido a cirugía de la rodilla derecha y desde hace varios meses está realizando su rehabilitación en Barrio Obrero. Sasá es el goleador y capitán de Deportivo Capiatá, tiene una pequeña cláusula en su contrato, pero eso no sería inconveniente. Ambos tienen deseos de cerrar sus respectivas carreras en el club donde se formaron como futbolistas.

Daniel Enriquez ya no sigue como gerente deportivo.

7 temporadas suma Muñoz en el país, todos jugando por Libertad. Llegó en el 2012 proveniente de Nacional de Uruguay.

5 títulos ganados tiene Muñoz en nuestro fútbol.Ganó 3 torneos Apertura(2014-16-17) y 2 Clausura(2012-14).

Cuatro juegos para el sábado 8

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) programó la última fecha, la 22ª, del Clausura. Cuatro de los seis partidos se jugarán el sábado 8 de diciembre, día de la festividad de la Virgen de Caacupé, a pesar de que el torneo tiene casi todo definido. Lo único que resta resolver es el último clasificado a la Sudamericana, cupo que pelean el Inde, Luqueño, Gral. Díaz y Capiatá. Cuatro partidos fueron programados para el sábado (Inde vs. Capiatá, Guaraní vs. Luqueño, Sol vs. Gral. Díaz, en simultáneo, y 3 de Febrero vs. Olimpia). Libertad vs. Santaní y Cerro Porteño vs. Nacional abren la fecha el jueves.

Juan José Zapag se descargó

Juan José Zapag, quien mañana deja la presidencia de Cerro, habló sobre Rodrigo Rojas: "Los cheques que se mostraron fueron de mala fe. Cerro hizo el esfuerzo. Yo le felicito por todo lo que ha dejado y le deseo lo mejor de corazón", dijo.Además tiró dardos a los árbitros. “Le pedimos también apoyo a la APF con el Departamento de Árbitros, porque le multan a los clubes y suspenden a los dirigentes, mientras estos sinvergüenzas están tranquilos en sus casas”.